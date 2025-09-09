Acesse sua conta
Colete à prova de balas da TV Bahia é encontrado em área dominada pelo tráfico

Polícia investiga o caso

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:04

Polícia comunicou desaparecimento de item à polícia
Polícia comunicou desaparecimento de item à polícia Crédito: Divulgação

Um colete à prova de balas da Rede Bahia, afiliada da TV Globo, foi encontrado durante uma operação realizada pela polícia em uma área dominada pelo tráfico de drogas em Salvador. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (9). Em nota, a emissora afirmou que registrou o desaparecimento de um colete balístico em maio de 2024 e comunicou o fato à polícia. 

A Guarda Municipal informou que agentes realizavam patrulhamento de rotina no Centro Histórico de Salvador quando foram acionados para dar apoio a uma pessoa que relatou a presença de um indivíduo armado. "Ao chegarem no local, os agentes não encontraram o suspeito, mas identificaram uma área utilizada para o tráfico de drogas", diz a GCM. Trata-se de um imóvel localizado na rua do Sodré, no bairro Dois de Julho. 

Durante a revista, foi encontrado o colete balístico, com a logo da TV Bahia. Além disso, foram localizados munição intacta de calibre 9 mm e um balde com corda, possivelmente usado para o transporte de entorpecentes. Policiais militares foram acionados e apresentaram o material à Central de Flagrantes. A Polícia Civil confirmou que investiga o caso. 

A Rede Bahia disse, em nota, que tomou conhecimento que um colete balístico foi encontrado durante operação realizada no Centro de Salvador nesta terça-feira (9). A emissora confirmou que registrou o desaparecimento de um dos equipamentos de segurança utilizados pela equipe de jornalismo no ano passado. 

"Em 14 de maio de 2024 a empresa protocolou uma petição na 7º Delegacia da Polícia Civil da Bahia informando o ocorrido e se colocando à disposição para colaborar com as investigações das autoridades", afirmou. Os desdobramentos do caso serão acompanhados pelo departamento jurídico da emissora. 

Veja a nota completa da Rede Bahia 

"A Rede Bahia tomou conhecimento hoje que um colete balístico encontrado durante uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal na área do 2 de Julho, região central da capital, tinha a logomarca da empresa.

A Rede Bahia esclarece que em 2024, após uma inspeção periódica efetuada pela empresa, foi identificado o desaparecimento de um dos coletes balísticos usados como equipamento de segurança para proteger as suas equipes de jornalismo.

Em 14 de maio de 2024 a empresa protocolou uma petição na 7º Delegacia da Polícia Civil da Bahia informando o ocorrido e se colocando à disposição para colaborar com as investigações das autoridades. Os desdobramentos do caso serão acompanhados pelo Departamento Jurídico da Rede Bahia."

