Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Serão beneficiadas 55 carreiras, sendo 36 de nível superior e 19 de nível médio

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 19:14

Salário mínimo para 2026
Os valores variam de 10,2% a 22,1%, divididos em dois anos Crédito: Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil

Os reajustes salariais dos servidores do estado foram sancionados nesta segunda-feira (8). Os valores variam de 10,2% a 22,1%, divididos em dois anos (2025/2026).

Ao todo, mais de 45 mil servidores serão contemplados, entre eles servidores das áreas de Fiscalização e Regulação, Gestão Pública e Obras Públicas, Desenvolvimento Fazendário, e Especialistas em Informações Econômicas e Sociais e Geoambientais da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Os Projetos de Lei sancionados também estabelece o quadro de Magistério Público das universidades estaduais.

Serão beneficiadas 55 carreiras do funcionalismo público estadual, sendo 36 de nível superior e 19 de nível médio. Os reajustes serão implementados nas folhas de pagamentos dos meses de setembro e outubro, a depender da carreira.

“Daqui a dois anos, novas demandas certamente surgirão, e é natural, é correto que isso aconteça. Precisamos monitorar os ganhos e as perdas desse movimento”, disse o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Contemplados

As novas leis vão beneficiar as carreiras dos seguintes grupos ocupacionais: Artes e Cultura, Comunicação Social, Técnico Administrativo, Técnico Específico, Serviços de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral do Estado, Gestão Pública, Obras Públicas e Fiscalização e Regulação. Também estão contempladas as carreiras de Procurador do Estado, Procurador Jurídico e Especialista em Produção de Informações Econômica, Sociais e Geoambientais, além dos cargos do Quadro Especial das Universidades e do extinto CEPED, cargos em comissão da Administração Direta, autárquica e fundacional. Servidores de cargos em comissão do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio (diretor, vice-diretor e secretário escolar) e das universidades estaduais, e das funções de confiança do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) completam a lista de beneficiados pelo ato.

As medidas vão gerar um impacto econômico para os cofres públicos estaduais de R$ 128,33 milhões até o fim deste ano, R$ 408,06 milhões em 2026, além de R$ 457,54 milhões, no ano de 2027.

