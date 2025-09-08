Acesse sua conta
Vai  chover? Veja a previsão do tempo para esta semana em Salvador

Temperaturas vão variar entre 19° e 31° até o próximo domingo (14)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 21:15

Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador
Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador Crédito: Marina Silva

A previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica a atuação de uma massa de ar seco, que tende a manter o tempo estável ao longo da semana. A umidade vinda do oceano, no entanto, poderá favorecer a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas isoladas. As temperaturas vão variar entre 19° e 31° desde esta segunda-feira (8) até a próxima sexta (12).

A terça-feira (9) será marcada pela presença de poucas nuvens e ventos moderados que podem chegar a 23 km/h. A unidade será de 20%, enquanto as temperaturas oscilam entre 21 °C e 31 °C.

Confira a previsão do tempo para Salvador

Veja a previsão do tempo para a semana por Reprodução/Codesal
Chuva em Salvador por Marina Silva/ CORREIO
Chuvas por Ana Albuquerque/CORREIO
Tempo nublado no bairro da Federação por Tharsila Prates
Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador por Marina Silva
Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador por Marina Silva
1 de 6
Veja a previsão do tempo para a semana por Reprodução/Codesal

Já na quarta (10) e quinta-feira (11), os termômetros vão variar de 20 °C e 29 °C com ventos de 28 e 22 km/h respectivamente. Durante os dois dias o céu deve ficar aberto e não deve chover.

Na sexta (12), a amplitude térmica aumenta, isto é, a diferença de temperaturas máxima e mínima. Ao longo do dia os soteropolitanos poderão lidar com a variação de 19 °C e 30 °C. O tempo segue firme ao longo do dia.

No final de semana, as nuvens voltam a dar as caras na capital baiana. No sábado (13), a umidade sobe de 30% para 40%; os ventos, que embora continuem moderados, podem atingir até 25 km/h; e as temperaturas variam entre 19 °C e 29 °C.

Para o domingo (14), além das nuvens a chuva volta a aparecer e os ventos ficam mais velozes, atingindo 29 km/h. A umidade sobe para 60%.

