Tráfico internacional: mais de 200 animais silvestres são apreendidos em Paripe

Investigado não foi encontrado no local

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 19:30

Ação apreendeu mais de 200 animais silvestres
Ação apreendeu mais de 200 animais silvestres Crédito: Divulgação/COPPA

Ao menos 240 animais silvestres foram apreendidos nesta segunda-feira (8), no bairro de Paripe, na capital baiana. A Operação Tarântulas em combate ao tráfico internacional de aracnídeos, reuniu as Polícias Federal e Militar, por meio da Companhia independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

De acordo com a Polícia Militar, no total, foram encontrados: 224 tarântulas, sendo que quatro foram encontradas sem vida; 14 escorpiões, um sem vida; duas lacraias; 25 aquários; uma caixa com tenébrios, larvas de insetos conhecidos popularmente como larva-da-farinha; uma caixa com baratas; 60 recipientes plásticos; e materiais comumente utilizados no comércio ilegal de aracnídeos.

A apreensão foi realizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito de tráfico internacional de aracnídeos. O investigado, no entanto, não foi localizado no momento da ação.

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde receberão avaliação veterinária e terão destinação adequada, conforme prevê a legislação ambiental.

