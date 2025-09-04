MEIO AMBIENTE

Ave silvestre resgatada em Uruçuca é transferida para parque após reabilitação

Animal foi encontrado em Uruçuca, no Litoral Sul da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:38

Ave ganhará um novo lar em Foz do Iguaçu Crédito: Divulgação

Após ser resgatada pelo Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da Bamin (Cetras Bamin) em Uruçuca, no Litoral Sul da Bahia, uma ave silvestre foi reintegrada à natureza. O animal passou por reabilitação e foi transferido para o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, no Paraná, referência continental em conservação.

A ave, classificada como vulnerável dentro dos critérios da International Union for Conservation of Nature (IUCN), é conhecida como tiriba-de-orelha-branca (Pyrrhura leucotis). Ela foi encontrada no trecho onde passarão os trilhos do trecho I da Ferrovia Oeste Leste (FIOL I), em Uruçuca.

Ela chegou ao Cetras Bamin em novembro de 2024, em condição de vulnerabilidade. Depois de receber tratamento veterinário, cuidados especializados e reabilitação no centro, estava pronto para um destino definitivo em programas de conservação.