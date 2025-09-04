Acesse sua conta
Ave silvestre resgatada em Uruçuca é transferida para parque após reabilitação

Animal foi encontrado em Uruçuca, no Litoral Sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:38

Ave ganhará um novo lar em Foz do Iguaçu
Ave ganhará um novo lar em Foz do Iguaçu Crédito: Divulgação

Após ser resgatada pelo Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da Bamin (Cetras Bamin) em Uruçuca, no Litoral Sul da Bahia, uma ave silvestre foi reintegrada à natureza. O animal passou por reabilitação e foi transferido para o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, no Paraná, referência continental em conservação.

A ave, classificada como vulnerável dentro dos critérios da International Union for Conservation of Nature (IUCN), é conhecida como tiriba-de-orelha-branca (Pyrrhura leucotis). Ela foi encontrada no trecho onde passarão os trilhos do trecho I da Ferrovia Oeste Leste (FIOL I), em Uruçuca.

O animal passou por reabilitação e foi transferido para o Parque das Aves

Parque das Aves por Reprodução/Parque das Aves
Parque das Aves por Reprodução/Foz do Iguaçu Destino do Mundo
Parque das Aves por Reprodução/Foz do Iguaçu Destino do Mundo
Parque das Aves por Reprodução/Foz do Iguaçu Destino do Mundo
Ave ganhará um novo lar em Foz do Iguaçu por Divulgação

Ela chegou ao Cetras Bamin em novembro de 2024, em condição de vulnerabilidade. Depois de receber tratamento veterinário, cuidados especializados e reabilitação no centro, estava pronto para um destino definitivo em programas de conservação.

Com apoio da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) e do programa Avião Solidário da LATAM, a ave viajou em segurança até o Paraná. O transporte aéreo reduziu o tempo de deslocamento de vários dias em estrada para poucas horas de voo, garantindo o bem-estar dos animais. O tiriba integrará as ações de conservação da espécie no Parque das Aves.

