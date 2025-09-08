Acesse sua conta
Ratinho revela fortuna que SBT teve que pagar à Record para contratá-lo: ‘Nem o Silvio tinha esse dinheiro’

Silvio Santos teve que negociar com emissora de Edir Macedo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:49

Silvio Santos já tinha interesse em contratar Ratinho
Silvio Santos já tinha interesse em contratar Ratinho Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nesta terça-feira estreia mais um documentário no SBT. A produção conta a história de uma de suas estrelas, o apresentador Ratinho.

“Ratinho: Sem Filtro” traz detalhes da vida do apresentador, que completa 27 anos como contratado na emissora nesta segunda-feira (7). O documentário, dividido em três episódios, ainda não foi ao ar, mas já foi visto pelo jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o jornal, no terceiro episódio, o apresentador revelou que quando estava na Record, já havia interesse do SBT em contratá-lo, por isso, Silvio Santos, dono da emissora, teve que pagar uma multa estratosférica.

“Minha multa era de R$ 44 milhões. Nem o Silvio tinha esse dinheiro. Um dia, ele foi ao culto do Edir Macedo, na Igreja Universal, e se acertaram por R$ 14 milhões”, disse no documentário.

“Ratinho: Sem Filtro” terá um episódio compactado exibido na TV durante o SBT Repórter nesta terça, às 23h15. O documentário completo será disponibilizado no +SBT, streaming da emissora.

