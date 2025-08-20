MEDO

Nora de Ratinho fala sobre filho com hidrocefalia: 'Foi como se o chão tivesse desaparecido'

Psicóloga relembra diagnóstico de Noah e destaca união da família no cuidado

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:09

Bruna e Gabriel Massa são pais de Noah e Davi Crédito: Acervo pessoal

A psicóloga Bruna Massa, de 32 anos, é nora do apresentador Ratinho. Casada com o filho dele, Gabriel Massa, de 40, ela relembra o impacto do diagnóstico de hidrocefalia do filho Noah, hoje com sete anos. “Foi como se o chão tivesse desaparecido. Lembro do silêncio, do medo e das perguntas que pareciam não ter resposta. Eu me perguntava: ‘será que ele vai viver?, será que vai sofrer?’. Era uma mistura de amor incondicional com a sensação de não ter nenhum controle sobre o que viria”, contou em entrevista à revista Quem.

Bruna explicou que naquele momento decidiu que faria tudo para que o primogênito tivesse a melhor vida possível. “Ele nunca seria reduzido a uma condição médica”, disse. Desde então, ela se dedica à maternidade atípica e compartilha a rotina de terapias e descobertas no Instagram, além da relação de Noah com o irmão caçula, Davi, de dois anos.

Segundo ela, o que sustentou a família diante do diagnóstico foi a união com o marido. “Criamos uma rotina de apoio mútuo: quando um desmoronava, o outro segurava. E assim fomos avançando, um dia de cada vez. Não foi fácil, e ainda não é, mas fomos encontrando como família nossa maneira de lidar com os desafios.”

A psicóloga conta que a condição fez o casal se fortalecer. “Aprendemos a nos comunicar melhor, a respeitar nossos limites e a nos orgulhar um do outro. Hoje vejo o Gabriel não só como meu marido, mas como um parceiro de batalha e um pai admirável.”

Bruna também destacou a presença da família, incluindo o avô famoso. “O Ratinho tem um amor imenso pelo Noah. Apesar da correria, toda semana, repito, toda semana mesmo, ele dá um jeito de visitar o Noah e de passar um tempo com ele. Isso como mãe me deixa muito feliz, saber que ele é muito amado por toda a família.”

Ela descreve o menino como comunicativo, curioso e com humor encantador. “Sempre digo que primitivos somos nós que precisamos de uma linguagem para nos comunicar. O Noah consegue nos transmitir todas as suas vontades apesar de não ser verbal. Eu acho isso incrível.”

Noah segue uma rotina estruturada de terapias ocupacionais, fonoaudiologia e fisioterapia. “Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que realmente traz qualidade de vida. O Noah precisa de previsibilidade e sempre precisamos demonstrar isso para ele.”

Para a psicóloga, o aprendizado ao longo dos anos mudou sua forma de ver o mundo. “Cada marco no desenvolvimento do Noah, por menor que pareça, é uma grande vitória. E é possível encontrar alegria mesmo nos dias mais difíceis.”