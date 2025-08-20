FAMOSOS

Paola Carosella se diverte ao falar de suposto affair com Ana Paula Padrão: 'Muita química'

Durante entrevista descontraída, a chef relembrou rumores de affair com a apresentadora na época do MasterChef Brasil

A chef de cozinha Paola Carosella, 52 anos, voltou a comentar um dos boatos mais curiosos de sua carreira na televisão: o suposto romance com a apresentadora Ana Paula Padrão, 59. O assunto veio à tona na última segunda-feira (18), quando a argentina participou do programa De Frente com Blogueirinha.

Na época em que as duas dividiam a bancada do MasterChef Brasil, na Band, a proximidade e a sintonia entre elas, além das interações nas redes sociais, alimentaram a imaginação dos fãs, que chegaram a “shippar” o casal.

Com bom humor, Paola recordou o episódio: “Teve muita química, tanto que rolava uma galera ‘shippando’ eu e a Ana também, né? Você sabe disso?”, disse a chef. Blogueirinha reagiu: “Nossa, ia ficar bonito, caramba!”. Paola então brincou: “É, tem isso”.

A apresentadora insistiu na pergunta: “Mas não rola de jeito nenhum?”. E Paola respondeu, rindo: “Tem fanfics minhas com a Ana, mas somos espantosamente héteras as duas. Insuportavelmente héteras”.

Paola Carosella foi casada por anos com o fotógrafo irlandês Jason Lowe, união que terminou em outubro de 2021. Na ocasião, ela se manifestou nas redes sociais, ressaltando que os motivos seriam privados, mas agradeceu ao público pelo carinho que sempre recebeu. Atualmente, a chef vive um relacionamento com o fotógrafo Manuel Sá.

Já Ana Paula Padrão é casada desde 2015 com o empresário Gustavo Diament.

Apesar dos rumores antigos, Paola deixou claro que a amizade com Ana Paula Padrão continua sendo de muito respeito e parceria, mas que nunca ultrapassou os limites profissionais e pessoais.