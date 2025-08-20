Acesse sua conta
Paola Carosella se diverte ao falar de suposto affair com Ana Paula Padrão: 'Muita química'

Durante entrevista descontraída, a chef relembrou rumores de affair com a apresentadora na época do MasterChef Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:16

Paola Carosella se diverte ao falar de suposto affair com Ana Paula Padrão Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A chef de cozinha Paola Carosella, 52 anos, voltou a comentar um dos boatos mais curiosos de sua carreira na televisão: o suposto romance com a apresentadora Ana Paula Padrão, 59. O assunto veio à tona na última segunda-feira (18), quando a argentina participou do programa De Frente com Blogueirinha.

Na época em que as duas dividiam a bancada do MasterChef Brasil, na Band, a proximidade e a sintonia entre elas, além das interações nas redes sociais, alimentaram a imaginação dos fãs, que chegaram a “shippar” o casal.

Com bom humor, Paola recordou o episódio: “Teve muita química, tanto que rolava uma galera ‘shippando’ eu e a Ana também, né? Você sabe disso?”, disse a chef. Blogueirinha reagiu: “Nossa, ia ficar bonito, caramba!”. Paola então brincou: “É, tem isso”.

A apresentadora insistiu na pergunta: “Mas não rola de jeito nenhum?”. E Paola respondeu, rindo: “Tem fanfics minhas com a Ana, mas somos espantosamente héteras as duas. Insuportavelmente héteras”.

Paola Carosella e Ana Paula Padrão

Paola Carosella e Ana Paula Padrão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Padrão por auto-upload
Ana Paula Padrão e Paola Carosella por Reprodução/Redes Sociais
Paola Carosella, a filha, Francesca, e Ana Paula Padrão por Reprodução/Redes Sociais
Paola Carosella brinca sobre suposto affair com Ana Paula Padrão no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Padrão e Paola Carosella por Reprodução/Redes Sociais
Paola Carosella e Ana Paula Padrão por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
Paola Carosella e Ana Paula Padrão por Reprodução/Redes Sociais

Paola Carosella foi casada por anos com o fotógrafo irlandês Jason Lowe, união que terminou em outubro de 2021. Na ocasião, ela se manifestou nas redes sociais, ressaltando que os motivos seriam privados, mas agradeceu ao público pelo carinho que sempre recebeu. Atualmente, a chef vive um relacionamento com o fotógrafo Manuel Sá.

Já Ana Paula Padrão é casada desde 2015 com o empresário Gustavo Diament.

Apesar dos rumores antigos, Paola deixou claro que a amizade com Ana Paula Padrão continua sendo de muito respeito e parceria, mas que nunca ultrapassou os limites profissionais e pessoais.

