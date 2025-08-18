HOMENAGEM

Gilberto Gil se emociona em primeiro show após morte de Preta Gil: 'Sempre cantei para ela'

O músico reuniu cerca de 800 pessoas em show no Auditório Ibirapuera

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:20

Gilberto Gil se emociona ao cantar homenagem à filha Preta Gil em show no Auditório Ibirapuera Crédito: Reprodução/X

Gilberto Gil emocionou o público no domingo (17) ao se apresentar pela primeira vez desde a morte de sua filha, Preta Gil. A apresentação, no Auditório Ibirapuera, reuniu cerca de 800 pessoas e foi marcada por momentos de grande emoção.

Durante a sequência da música “Tempo Rei”, que dá nome à atual turnê, Gil interpretou “Drão”, canção escrita para Sandra Gadelha, mãe de Preta. A cantora faleceu aos 50 anos, em 20 de julho, em Nova York, após uma longa batalha contra o câncer. Antes de iniciar a música, o músico dedicou a canção à filha: “Nesses últimos anos, sempre cantei para ela, nossa querida Preta. Essa música foi feita para a mãe dela”.

O público respondeu com aplausos de pé, enquanto Gil fechava os olhos por alguns segundos em homenagem à filha. Na sequência, emocionou novamente ao cantar “Estrela”, de 1997, explicando que o título da música simboliza as pessoas que se tornam estrelas ao deixarem este mundo.

O show contou ainda com interpretações de clássicos como “Punk da Periferia”, “Palco”, “Aquele Abraço” e “Não Chore Mais”, somando um total de 15 canções. Gil se apresentou ao lado dos filhos José Gil, na bateria, e Bem Gil, na guitarra, ambos frutos de seu casamento com Flora Gil.

A apresentação marcou a abertura do São Paulo Beyond Business (SP2B), evento que trouxe ainda palestras de nomes internacionais como o historiador Yuval Noah Harari e o executivo Hugh Forrest, ex-diretor de programação do festival South By Southwest (SXSW). Inspirado no SXSW, o SP2B terá sua edição principal entre 9 e 16 de agosto de 2026, ocupando diversos espaços de entretenimento no Parque Ibirapuera.