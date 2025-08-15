Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras

Com Sandra Gadelha Gil teve Preta, Maria e  Pedro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 20:33

Gil, Preta e Drão
Gil, Preta e Drão Crédito: Reprodução / Instagram

Gilberto Gil usou suas redes sociais para homenagear a ex-mulher, Sandra Gadelha, conhecida como Drão, que completa 78 anos de vida nesta sexta-feira (15). Gil e Drão tiveram tiveram três filhos juntos: Pedro Gil, Maria Gil e Preta Gil. Ao parabenizá-la, Gil compartilhou fotos antigas raras que mostram a família reunida, em diferentes épocas.

“Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Drão, mãe de Pedro, Preta e Maria. Aquele abraço com muito carinho”, escreveu o cantor e compositor na legenda, fazendo menção ao apelido de Sandra Gadelha que dá o nome a uma música que ganhou significado especial no seu repertório, inspirada no término com a mãe de Preta Gil.

Fotos raras de Sandra Gadelha, Gilberto Gil e filhos

Preta Gil, Sandra Gadelha e Gilberto Gil por Reprodução / Instagram
Sandra Gadelha, Preta Gil, Maria Gil e Pedro Gil por Reprodução / Instagram
Gilberto Gil, Preta Gil e Sandra Gadelha por Reprodução / Instagram
Sandra Gadelha e Pedro Gil por Reprodução / Instagram
1 de 4
Preta Gil, Sandra Gadelha e Gilberto Gil por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - Gilberto Gil aparece abatido para divulgar retorno de 'Tempo Rei' a Salvador: 'Nunca vi ele assim'

Gilberto Gil aparece abatido para divulgar retorno de 'Tempo Rei' a Salvador: 'Nunca vi ele assim'

Imagem - Bela Gil se emociona ao lembrar que Preta Gil congelou óvulos

Bela Gil se emociona ao lembrar que Preta Gil congelou óvulos

Imagem - Começa nesta sexta venda geral para 2º show de Gilberto Gil em Salvador; veja valores

Começa nesta sexta venda geral para 2º show de Gilberto Gil em Salvador; veja valores

Gil foi casado com Drão durante 11 anos e os dois compartilharam momentos marcantes de suas trajetórias, como o exílio de Gil em Londres, onde nasceu Pedro Gil (1970-1990). Pedro era músico e baterista na banda do pai, mas morreu aos 20 anos em um acidente de carro. A família retornou ao Brasil em 1972 e dois anos anos depois eles tiveram Preta Gil (1974-2025). Já em 1976, nasceu Maria Gil, que trabalha com o pai Gilberto Gil na produção dos shows.

A publicação do músico reuniu felicitações de diversos familiares e artistas, como a filha mais velha de Gil, Nara Gil, o cantor Otto, a escritora Mônica Martinelli e a atriz Patrícia Pillar.

Leia mais

Imagem - Não perca o foco: confira 7 receitas fit para os dias frios

Não perca o foco: confira 7 receitas fit para os dias frios

Imagem - Confira cinco estratégias que todo universitário deve saber

Confira cinco estratégias que todo universitário deve saber

Imagem - Seu animal vai passar por uma mudança na rotina? Veja 7 dicas para ele se adaptar

Seu animal vai passar por uma mudança na rotina? Veja 7 dicas para ele se adaptar

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’

VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’
Imagem - Marina Ruy Barbosa parabeniza Glória Maria e lembra: 'Amizade de outras vidas'

Marina Ruy Barbosa parabeniza Glória Maria e lembra: 'Amizade de outras vidas'
Imagem - Comer couve diariamente blinda seu corpo contra danos e envelhecimento precoce

Comer couve diariamente blinda seu corpo contra danos e envelhecimento precoce

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor
01

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Imagem - 'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens
02

'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens

Imagem - Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’
03

Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil