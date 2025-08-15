LEMBRANÇAS

Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras

Com Sandra Gadelha Gil teve Preta, Maria e Pedro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 20:33

Gil, Preta e Drão Crédito: Reprodução / Instagram

Gilberto Gil usou suas redes sociais para homenagear a ex-mulher, Sandra Gadelha, conhecida como Drão, que completa 78 anos de vida nesta sexta-feira (15). Gil e Drão tiveram tiveram três filhos juntos: Pedro Gil, Maria Gil e Preta Gil. Ao parabenizá-la, Gil compartilhou fotos antigas raras que mostram a família reunida, em diferentes épocas.

“Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Drão, mãe de Pedro, Preta e Maria. Aquele abraço com muito carinho”, escreveu o cantor e compositor na legenda, fazendo menção ao apelido de Sandra Gadelha que dá o nome a uma música que ganhou significado especial no seu repertório, inspirada no término com a mãe de Preta Gil.

Gil foi casado com Drão durante 11 anos e os dois compartilharam momentos marcantes de suas trajetórias, como o exílio de Gil em Londres, onde nasceu Pedro Gil (1970-1990). Pedro era músico e baterista na banda do pai, mas morreu aos 20 anos em um acidente de carro. A família retornou ao Brasil em 1972 e dois anos anos depois eles tiveram Preta Gil (1974-2025). Já em 1976, nasceu Maria Gil, que trabalha com o pai Gilberto Gil na produção dos shows.