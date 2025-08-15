Bela Gil se emociona ao lembrar que Preta Gil congelou óvulos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:15
Bela Gil se emocionou ao relembrar o período em que Preta Gil iniciou o processo de congelamento de óvulos. Segundo a apresentadora, a irmã queria ter mais um filho, mas não poderia engravidar ou correria risco durante a gestação.
“Teve uma época que a minha irmã queria ter outro filho e começou o processo de congelamento de óvulos, mas, por alguma questão, ela não ia poder engravidar ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido”, contou Bela no programa Saia Justa.
Bela Gil e Preta Gil
Mãe de Flor e Nino, ela revelou que chegou a se oferecer para ser barriga de aluguel. “E a gente conversava muito, ela compartilhava suas questões, sempre foi de dividir com a família. E aí eu falei: ‘cara, mas eu posso engravidar pra você’. E ela: ‘Sério? Você faria isso?’. Eu respondi: ‘Óbvio!’”, disse.
Bela contou ainda que pesquisou sobre a legalidade da prática no país. “No Brasil você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. E a outra questão é que você pode fazer para pessoas que têm um parentesco de até quarto grau e para casais homoafetivos. E tem outras situações também que já é permitido. Mas aí a vida… seguiu, tomou seu rumo…”, completou.