DESABAFO

Ex-Record relata abusos, estupro e cárcere privado em casamento de 30 anos

Segundo a influenciadora, o ex não permitia que ela saísse ou estudasse

Fernanda Varela

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:11

Ana Paula Oliveira Crédito: Reprodução

A influenciadora Ana Paula Oliveira, ex-participante do reality A Grande Conquista 2, da Record, usou as redes sociais para denunciar que foi vítima de violência doméstica, estupro e cárcere privado durante os 30 anos de casamento com o ex-marido. Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, ela afirmou que o relacionamento foi marcado por abusos físicos, psicológicos e patrimoniais.

“Ele dizia que ia deixar minha família na rua e eu sofria para não deixar minha família na rua”, contou Ana Paula, acrescentando que, quando o filho era pequeno, ele também pedia para que ela não se separasse. “Eu sofria calada, eram traições, abusos.”

Segundo a influenciadora, o ex não permitia que ela saísse ou estudasse. “Após muita insistência, consegui voltar para o curso de Direito, mas ele se matriculou na mesma faculdade, em outro curso, apenas para me vigiar.” Ela relatou um episódio em que foi agredida após receber três beijos no rosto de um colega de classe. “Ele me levou a puxões de cabelo para casa, dentro do carro, puxando meu cabelo. Eu sofri muito.”

Ana Paula afirmou ainda que foi vítima de violência sexual durante o casamento. “Ele me estuprava, eu tomava remédio para dormir e ele me pegava dormindo. É vergonhoso falar, mas eu amanhecia sangrando e não conseguia caminhar no outro dia. Eu sofri tanto.”

A ex-participante disse ter vivido anos em cárcere privado. “Ele me mantinha em cárcere privado, me deixava presa em casa e não me deixava sair.” Segundo ela, o ex hackeou suas redes sociais, rastreava o carro e controlava todas as interações. “Ele me batia, uma vez quebrou a minha cabeça na parede de casa. Me ameaçou com uma faca e meu filho, com 14 anos, precisou intervir, porque senão eu teria morrido.”

Mesmo após a separação, as ameaças continuaram. Ana Paula afirma que o ex possuía uma arma de fogo ilegal e chegou a dizer que iria matá-la. Três meses depois do fim do casamento, ela iniciou um novo relacionamento, mas relata que o ex tentou agredir o atual parceiro. “Ele me empurrou, me deu um tapa na cara, fiquei toda roxa.”

A influenciadora disse ter desenvolvido doenças psicológicas e mantém medida protetiva contra o ex, que já descumpriu a ordem judicial. “Quero que esse homem pague, seja condenado, porque além de violento, eu era estuprada, porque dormia e ele me pegava dormindo.”