Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista

Felipe Sena
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:09
Ao comentar sobre acontecimentos e a vida no cotidiano através de uma homilia, um padre da Paraíba, citou a morte de Preta Gil, que aconteceu em julho deste ano. A cantora morreu em decorrência de um câncer no intestino que acabou afetando outros órgãos.
Velório de Preta Gil
Na ocasião, o padre Danilo César de Souza Bezerra, afirmou que os “Orixás”, que Preta Gil tinha fé, não foram capazes de salvá-la da morte. A atitude foi interpretada como ofensa às religiões de matriz africana. "Cadê os Orixás que não ressuscitaram Preta Gil?", disse Danilo.
O padre, de 31 anos, foi notificado extrajudicialmente após a atitude. O casal Gilberto e Flora Gil entraram com um processo contra o religioso, de acordo com matéria do portal Hugo Gloss.
Ainda segundo o portal, em documento o casal acusa o reverendo de intolerância religiosa e pede retratação. Além disso, Gil criou desrespeito a memória de Preta e ao luto da família. Após o falecimento, Preta Gil foi homenageada de diversas formas por artistas, autoridades e personalidades, tanto nas redes sociais, como em presença no dia do velório, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
A Prefeitura do Rio, inclusive, autorizou a realização de um cortejo do corpo de Preta, que foi levado pelo Corpo de Bombeiros, na saída do velório. O cortejo passou pelo Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil, uma homenagem à artista, e seguiu até o Cemitério da Penitência, na Zona Portuária da cidade, onde a artista foi cremada.