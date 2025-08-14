ENTENDA

Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista

Casal entrou com processo contra padre paraibano que citou nome de Preta de maneira “desrespeitosa”, segundo os dois, durante homilia

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:09

Ao comentar sobre acontecimentos e a vida no cotidiano através de uma homilia, um padre da Paraíba, citou a morte de Preta Gil, que aconteceu em julho deste ano. A cantora morreu em decorrência de um câncer no intestino que acabou afetando outros órgãos.

Na ocasião, o padre Danilo César de Souza Bezerra, afirmou que os “Orixás”, que Preta Gil tinha fé, não foram capazes de salvá-la da morte. A atitude foi interpretada como ofensa às religiões de matriz africana. "Cadê os Orixás que não ressuscitaram Preta Gil?", disse Danilo.

O padre, de 31 anos, foi notificado extrajudicialmente após a atitude. O casal Gilberto e Flora Gil entraram com um processo contra o religioso, de acordo com matéria do portal Hugo Gloss.

Ainda segundo o portal, em documento o casal acusa o reverendo de intolerância religiosa e pede retratação. Além disso, Gil criou desrespeito a memória de Preta e ao luto da família. Após o falecimento, Preta Gil foi homenageada de diversas formas por artistas, autoridades e personalidades, tanto nas redes sociais, como em presença no dia do velório, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.