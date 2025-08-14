Acesse sua conta
Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista

Casal entrou com processo contra padre paraibano que citou nome de Preta de maneira “desrespeitosa”, segundo os dois, durante homilia

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:09

Padre se referiu a
Crédito: Reprodução | Instagram

Ao comentar sobre acontecimentos e a vida no cotidiano através de uma homilia, um padre da Paraíba, citou a morte de Preta Gil, que aconteceu em julho deste ano. A cantora morreu em decorrência de um câncer no intestino que acabou afetando outros órgãos.

