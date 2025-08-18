Acesse sua conta
Declaração inesperada sobre Dita agita o capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (18)

No capítulo de hoje, romance, armações e descobertas prometem movimentar a trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:00

Declaração inesperada sobre Dita e confronto de Candinho agitam capítulo desta segunda (18) Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana começa agitada em Êta Mundo Melhor! e o capítulo desta segunda-feira (18) promete fortes emoções para o público da novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

Clóvis surpreende Candinho ao revelar que Dita está apaixonada por ele, enquanto Ernesto e Zulma tramam para que Sabiá seja encontrado desacordado na porta de um bar. Estela libera Anabela para assistir à apresentação de Dita e, em paralelo, Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, com Quinzinho decidindo acompanhá-lo.

Enquanto isso, Francine, Tamires e Ernesto se unem em um plano para enganar o Comendador. Estela convence Dirce a retomar as aulas para as crianças órfãs, e Simbá começa a fazer perguntas incômodas a Zulma sobre Samir e Candinho. A aproximação entre Estela e Dita cresce, e Zé dos Porcos descobre uma pedra brilhante na gruta.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Em São Paulo, Cunegundes chega causando e Candinho decide confrontar Celso, prometendo mexer ainda mais nas intrigas da trama.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

