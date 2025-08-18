Declaração inesperada sobre Dita agita o capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:00
A semana começa agitada em Êta Mundo Melhor! e o capítulo desta segunda-feira (18) promete fortes emoções para o público da novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.
Clóvis surpreende Candinho ao revelar que Dita está apaixonada por ele, enquanto Ernesto e Zulma tramam para que Sabiá seja encontrado desacordado na porta de um bar. Estela libera Anabela para assistir à apresentação de Dita e, em paralelo, Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, com Quinzinho decidindo acompanhá-lo.
Enquanto isso, Francine, Tamires e Ernesto se unem em um plano para enganar o Comendador. Estela convence Dirce a retomar as aulas para as crianças órfãs, e Simbá começa a fazer perguntas incômodas a Zulma sobre Samir e Candinho. A aproximação entre Estela e Dita cresce, e Zé dos Porcos descobre uma pedra brilhante na gruta.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Em São Paulo, Cunegundes chega causando e Candinho decide confrontar Celso, prometendo mexer ainda mais nas intrigas da trama.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.