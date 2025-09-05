NOVO SANTO

Carlo Acutis: 5 curiosidades sobre o jovem que será canonizado

Com milagres reconhecidos pela Igreja Católica, o jovem italiano será o primeiro millennial a se tornar santo

Portal Edicase

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 22:03

Carlo Acutis dedicou a sua vida a Cristo e será canonizado pelo Papa Leão XIV Crédito: Imagem: Reprodução digital | Site Carlo Acutis

Em outubro de 2020, o Vaticano beatificou o adolescente católico Carlo Acutis, conhecido como o “influenciador de Deus”. A honraria marcou o início do processo de canonização do jovem italiano — quando a Igreja reconhece formalmente alguém falecido como santo —, que será concluído no próximo domingo (07/09) pelo Papa Leão XIV.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre Carlo Acutis!

1. Devoto da Virgem Maria

Nascido em 3 de maio de 1991, em Londres, na Inglaterra, e filho de pais italianos, Carlo Acutis tornou-se católico e devoto da Virgem Maria ainda criança em Milão, na Itália, onde foi criado. “Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão , nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística”, declarou a mãe, Antonia Acutis, à agência de notícias católica ACI.

Além da dedicação à Igreja, o jovem também era comprometido com a caridade e, todas as noites, preparava bebidas quentes e comidas para as pessoas em situação de rua que viviam perto de sua casa, em Milão, onde foi criado. A atenção com os mais necessitados inspirou até mesmo seu mordomo, Rajesh Mohur — um homem hindu (uma prática cultural, religiosa e filosófica indiana) — que se converteu ao cristianismo.

2. Influenciador de Deus

O reconhecimento como “padroeiro da internet” não vem apenas da geração millennial do adolescente. Isso porque Carlo Acutis também gostava de computadores e se tornou um programador autodidata. Unindo fé e tecnologia, ele compartilhava sua crença com os internautas e chegou até mesmo a criar um site, em que catalogou e difundiu milagres eucarísticos pelo mundo. Além disso, ainda ajudava a administrar sites de instituições católicas.

3. Milagres de Carlo Acutis

A canonização de Carlo Acutis se deu devido aos milagres a ele atribuídos e reconhecidos pela Igreja Católica. O mais conhecido deles é o caso de uma criança brasileira com pâncreas anular curada após tocar em uma relíquia do jovem italiano. Em outro milagre, uma jovem na Costa Rica, que sofreu um acidente de bicicleta, saiu do coma e foi curada após a mãe rezar pela intercessão de Carlo Acutis.

Carlo Acutis enfrentou a leucemia com serenidade e a encarou como “um caminho para Deus” Crédito: Imagem: Adrian Tusar | Shutterstock

4. Preparação para a eternidade

Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Apesar da gravidade da doença, segundo o portal BBC, ele a enfrentou com notável serenidade, encarando-a como um caminho para Deus. “Eu ofereço todo o sofrimento que hei de ter pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja”, afirmou.

A data de sua morte, a mesma em que se celebra Nossa Senhora Aparecida no Brasil, é considerada por muitos um sinal de sua fé. A conexão com a santa, padroeira dos pobres e vulneráveis, também se manifestou no velório do jovem, marcado pela presença de pessoas em situação de rua que haviam sido acolhidas por seus gestos de caridade.

5. Corpo “incorrupto”

Após a cerimônia de beatificação de Carlo Acutis, quando o Vaticano reconheceu seus milagres, o corpo do jovem ficou exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália, para visitação dos peregrinos. O ato gerou inúmeros comentários nas redes sociais de que o corpo seria “incorrupto”, ou seja, que após a morte — e sem o uso de técnicas de embalsamamento — teria se preservado de forma inexplicável pela ciência. Muitos citaram, por exemplo, o rosto do adolescente como em “impressionante estado de conservação”.