Nova contenção de encosta de R$ 1,2 milhão em Granjas Rurais reduz risco de deslizamento

Obra beneficia moradores da Rua São Francisco Xavier e leva o nome de antigo líder comunitário

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:23

Encosta foi construída em rua em Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Rua São Francisco Xavier, em Granjas Rurais Presidente Vargas, ganhou nesta segunda-feira (8) uma contenção de encosta com mais de mil metros quadrados em solo grampeado. O investimento, de R$ 1,2 milhão, busca reduzir riscos de deslizamento e dar mais segurança a cerca de 30 famílias que vivem próximas ao talude.

A intervenção, além de estabilizar a área, também melhorou a mobilidade de quem circula pela via, com requalificação de passeio, escadaria e guarda-corpo. Segundo o prefeito Bruno Reis, esta foi a 564ª obra de proteção de encosta concluída em pouco mais de dez anos na capital. “Trata-se de uma obra definitiva com requalificação de passeio, escadaria e guarda-corpo. Esta é a proteção de encosta de número 564 que concluímos em pouco mais de 10 anos em Salvador, o maior volume de investimentos já feito na história nessa área. E é justamente por isso que a cidade está mais resistente, mais resiliente às chuvas”, afirmou. Ele destacou ainda que há outras 21 intervenções em andamento, somando R$ 52,9 milhões.

A contenção recebeu o nome de Leonel José dos Santos, antigo morador da região e referência na luta por melhorias locais. Sua filha, a comerciante Sônia Maria dos Santos Lima, de 49 anos, contou que a obra representa a realização de um desejo antigo da comunidade. “Isso aqui era um bambuzal e tinha muitos acidentes. Era o sonho de meu pai ver uma contenção de encosta dessa, inclusive com proteção para os veículos que passam pela via que existe na parte de cima. Já testemunhei carro cair e matar um morador. Mas agora todo o medo que tínhamos ficou no passado”, disse.

Antes da execução, o terreno passou por limpeza e avaliação técnica da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), ligadas à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Foram feitos estudos de topografia, análises de solo e sondagens para definir a técnica mais adequada, entre alternativas como muros de arrimo, cortinas atirantadas ou alvenaria de pedra. No caso da São Francisco Xavier, a escolha foi pelo solo grampeado.

O secretário da Seinfra, Luiz Carlos de Souza, ressaltou a importância de obras preventivas e do acompanhamento técnico. “Sempre uma encosta sem a proteção devida traz preocupação aos moradores, não somente aos prejuízos financeiros que podem ser causados, mas, sobretudo, à vida. Temos sempre uma preocupação para que as famílias não escavem encostas sem orientação técnica. Para auxiliá-las, dispomos de um Escritório Público que dá assistência técnica para quem quer construir, reformar ou ampliar a sua casa de forma segura”, declarou.