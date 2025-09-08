Acesse sua conta
Acidente entre ônibus e moto provoca congestionamento na Calçada

Samu foi acionada para prestar os primeiros socorros

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:18

Acidente provoca congestionamento em Salvador
Acidente provoca congestionamento em Salvador Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Um acidente registrado na tarde desta segunda-feira (8), em Salvador, deixa o trânsito congestionado na avenida Engenheiro Oscar Pontes. O sinistro envolveu um ônibus e uma motocicleta nas proximidades da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), sentido Comércio. 

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motociclista e o passageiro da moto precisaram de atendimento médico. Imagens mostram que ao menos duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros. A reportagem encontrou três pessoas feridas no chão, sendo que uma delas estava embaixo do ônibus. 

A colisão aconteceu em frente ao Edifício Jequitaia. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que o ônibus fazia a linha 1648 (Alto do Cabrito x Lapa). Segundo a pasta, o motorista e passageiro da motocicleta ficaram feridos e foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). 

O ônibus foi conduzido para o pátio da Transalvador, onde passará por perícia. O trânsito permanecia lento na região por volta das 17 horas.

