Acidente entre ônibus e moto provoca congestionamento na Calçada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:18
Um acidente registrado na tarde desta segunda-feira (8), em Salvador, deixa o trânsito congestionado na avenida Engenheiro Oscar Pontes. O sinistro envolveu um ônibus e uma motocicleta nas proximidades da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), sentido Comércio.
De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motociclista e o passageiro da moto precisaram de atendimento médico. Imagens mostram que ao menos duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros. A reportagem encontrou três pessoas feridas no chão, sendo que uma delas estava embaixo do ônibus.
A colisão aconteceu em frente ao Edifício Jequitaia. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que o ônibus fazia a linha 1648 (Alto do Cabrito x Lapa). Segundo a pasta, o motorista e passageiro da motocicleta ficaram feridos e foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE).
O ônibus foi conduzido para o pátio da Transalvador, onde passará por perícia. O trânsito permanecia lento na região por volta das 17 horas.