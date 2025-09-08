Acesse sua conta
'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

O ataque ocorreu a 100 metros da costa, 30 minutos após o surfista ter entrado no mar

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:31

Surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
Surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque Crédito: Reprodução/Facebook

surfista Mercury Psillakis que foi morto aos 57 anos, durante um ataque de tubarão na praia de Long Reef, em Sydney, uma das maiores cidades da Austrália, teria gritado desesperadamente ao ver o animal se aproximar. "Havia um cara gritando: 'Não quero ser mordido! Não quero ser mordido! Não me morda!'. Vi a barbatana dorsal do tubarão subir, e era enorme. Então vi a barbatana caudal subir e começar a se mover, e a distância entre a barbatana dorsal e a barbatana caudal parecia ser de cerca de quatro metros, então parecia um tubarão de seis metros", declarou Mark Morgenthal à Sky News Austrália.

O ataque ocorreu pouco depois das 10h da manhã desse sábado, 6 (21h da sexta, 5, em Brasília). O ataque ocorreu 30 minutos após o surfista ter entrado no mar, como fizera inúmeras vezes, sem qualquer incidente grave. Segundo informações das agências internacionais, o corpo de Mercury foi retirado do mar sem as pernas e um braço. Imagens no tronco da vítima boiando viralizaram. Mercury estava a 100 metros da costa quando ele e sua prancha de surfe desapareceram de vista.

O ataque de tubarão foi considerado um dos mais brutais já registrados na costa da Austrália. Mark Morgenthal, que presenciou o ataque, disse que o animal foi identificado por especialistas como um tubarão-branco e era um dos maiores que ele já viu. O surfista deixou esposa e uma filha.

