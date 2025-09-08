TRAGÉDIA NO MAR

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

O ataque ocorreu a 100 metros da costa, 30 minutos após o surfista ter entrado no mar

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:31

Surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque Crédito: Reprodução/Facebook

O surfista Mercury Psillakis que foi morto aos 57 anos, durante um ataque de tubarão na praia de Long Reef, em Sydney, uma das maiores cidades da Austrália, teria gritado desesperadamente ao ver o animal se aproximar. "Havia um cara gritando: 'Não quero ser mordido! Não quero ser mordido! Não me morda!'. Vi a barbatana dorsal do tubarão subir, e era enorme. Então vi a barbatana caudal subir e começar a se mover, e a distância entre a barbatana dorsal e a barbatana caudal parecia ser de cerca de quatro metros, então parecia um tubarão de seis metros", declarou Mark Morgenthal à Sky News Austrália.

O ataque ocorreu pouco depois das 10h da manhã desse sábado, 6 (21h da sexta, 5, em Brasília). O ataque ocorreu 30 minutos após o surfista ter entrado no mar, como fizera inúmeras vezes, sem qualquer incidente grave. Segundo informações das agências internacionais, o corpo de Mercury foi retirado do mar sem as pernas e um braço. Imagens no tronco da vítima boiando viralizaram. Mercury estava a 100 metros da costa quando ele e sua prancha de surfe desapareceram de vista.