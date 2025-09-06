Acesse sua conta
Surfista morre após ataque de tubarão; prancha ficou partida

Peritos devem examinar os restos da prancha e o corpo do surfista para tentar determinar a espécie do animal

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 12:18

Um surfista de 57 anos morreu depois de ser atacado por um tubarão em uma praia de Sydney, uma das maiores cidades da Austrália. O ataque ocorreu pouco depois das 10h da manhã deste sábado, 6 (21h da sexta, 5, em Brasília). O incidente aconteceu na praia de Long Reef enquanto o homem surfava com amigos. A vítima deixou esposa e uma filha pequena. Devido ao episódio, algumas praias da cidade, como Manly e Narrabeen, ficarão fechadas por pelo menos 24 horas. As informações são do Portal Terra.

A polícia acredita que o homem tenha sido atacado por um "grande tubarão". O corpo do homem, que perdeu "vários membros", foi encontrado flutuando e a prancha partida em duas partes. Peritos devem examinar os restos da prancha e o corpo do surfista para tentar determinar a espécie do animal. A maioria dos ataques graves de tubarão na Austrália são de tubarões-brancos ou tubarões-tigre.

Redes contra tubarões haviam sido instaladas em 51 praias entre Newcastle e Wollongong na última segunda-feira (1º). A praia de Long Reef está inclusa no perímetro. Este é o primeiro ataque fatal de tubarão em Sydney desde 2022, quando o instrutor de mergulho britânico Simon Nellist, de 35 anos, morreu no subúrbio de Little Bay. Já no país, o último ataque fatal de tubarão aconteceu em março deste ano, quando um surfista foi atacado em Wharton Beach, na Austrália Ocidental.

