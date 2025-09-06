ATAQUE FATAL

Surfista morre após ataque de tubarão; prancha ficou partida

Peritos devem examinar os restos da prancha e o corpo do surfista para tentar determinar a espécie do animal

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 12:18

Surfista morre após ataque de tubarão; prancha ficou partida Crédito: Reprodução

Um surfista de 57 anos morreu depois de ser atacado por um tubarão em uma praia de Sydney, uma das maiores cidades da Austrália. O ataque ocorreu pouco depois das 10h da manhã deste sábado, 6 (21h da sexta, 5, em Brasília). O incidente aconteceu na praia de Long Reef enquanto o homem surfava com amigos. A vítima deixou esposa e uma filha pequena. Devido ao episódio, algumas praias da cidade, como Manly e Narrabeen, ficarão fechadas por pelo menos 24 horas. As informações são do Portal Terra.

A polícia acredita que o homem tenha sido atacado por um "grande tubarão". O corpo do homem, que perdeu "vários membros", foi encontrado flutuando e a prancha partida em duas partes. Peritos devem examinar os restos da prancha e o corpo do surfista para tentar determinar a espécie do animal. A maioria dos ataques graves de tubarão na Austrália são de tubarões-brancos ou tubarões-tigre.