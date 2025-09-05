CONCORDA?

Conquistam todos ao redor: veja os 4 signos mais carismáticos do zodíaco

Entre os doze signos, quatro se destacam por esse dom natural

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:25

Signos Crédito: Reprodução

O carisma não se explica, simplesmente acontece. Há pessoas que entram em um ambiente e, de imediato, atraem olhares, despertam simpatia e interesse. Entre os doze signos, quatro se destacam por esse dom natural: Touro, Leão, Escorpião e Sagitário, cada um com seu estilo único de conquistar quem está ao redor.

Signos dos personagens de Vale Tudo 1 de 8

Touro abre a lista com seu charme silencioso. Signo de Terra regido por Vênus, transmite segurança apenas pela postura. Não busca ser o centro das atenções, mas cria um clima de confiança e aconchego. A calma taurina contagia, e o senso estético refinado valoriza pequenos gestos e detalhes. O carisma de Touro nasce da combinação de firmeza com delicadeza.

Leão é o oposto: solar, expressivo e vibrante. Regido pelo Sol, o leonino irradia energia, fala com entusiasmo, gesticula e envolve todos à sua volta. Em vez de parecer arrogante, faz os outros se sentirem especiais. O carisma vem da autenticidade: o leonino acredita no que mostra e contagia quem está por perto.

Escorpião atrai pelo mistério e intensidade. Signo de Água, regido por Plutão, com influência de Marte em tradições antigas, tem olhar penetrante e capacidade de ouvir e sentir além das palavras. É difícil não se envolver com a profundidade escorpiana, que une força e sensibilidade.

Sagitário é pura espontaneidade e movimento. Signo de Fogo, regido por Júpiter, espalha entusiasmo, curiosidade e leveza. O sagitariano transforma o clima em minutos, e sua sinceridade quase inocente conquista sem esforço. A liberdade e alegria de Sagitário tornam a convivência leve e divertida, lembrando que a vida pode ser aventura.