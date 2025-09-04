MUNDO ONÍRICO

4 signos terão sonhos reveladores este mês; veja o que eles podem dizer

Astrologia acredita que mensagens podem ser enviadas a noite através do subconsciente

Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 23:32

Sonho / Ilustrativa Crédito: FreePik

Na concepção da Astrologia, sonhar é muito mais do que uma atividade da mente natural durante o sonho: esse momento é entendido como uma ponte entra a pessoa, o inconsciente e o Universo. Sendo assim, o movimento astros podem, em certos períodos, favorecer a sensibilidade e a intuição, aumentando a chance de alguns signos receberem recados importantes ao dormir no fim no dia. O time de astrólogos de João Bidu revelou quais tipos de mensagens podem ser passadas e quais signos estão propensos a recebê-las.

Vejas quais signos podem ser ter sonhos reveladores este mês:

Peixes

Em primeiro lugar, nativos de Peixes carregam uma sensibilidade natural, mas este mês a energia astral intensifica ainda mais essa conexão com o mundo onírico. Seus sonhos podem trazer revelações sobre relacionamentos e caminhos a serem seguidos. Sendo assim, anote tudo ao acordar, pois detalhes aparentemente pequenos podem conter grandes mensagens.

Câncer

Câncer é regido pela Lua, planeta que influencia diretamente os sonhos e emoções. Por isso, este mês promete trazer recados sobre questões familiares, afetivas e até sobre situações do passado que ainda precisam de resolução. Preste atenção nos símbolos e imagens recorrentes em sonhos reveladores.

Escorpião

Já os escorpianos podem ter sonhos reveladores de forte impacto emocional, que revelam segredos guardados no inconsciente. Desse modo, é o melhor momento de olhar para dentro e interpretar o que o Universo quer mostrar sobre mudanças pessoais e renascimento.

Sagitário