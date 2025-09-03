PREVISÃO DOS ASTROS

4 signos vão viver paixões intensas em setembro; veja quais

Mês traz encontros marcantes e muitas emoções no amor

Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 22:38

Casal apaixonado Crédito: FreePik

O amor está no ar neste novo mês que se iniciou! Segundo previsões da Astrologia, as energias do Sol em Virgem combinadas com os trânsitos de Vênus e Marte prometem mexer com os corações, despertando paixões que podem surgir de forma inesperada. Indo além, segundo o time de astrólogos de João Bidu, alguns dos signos viverão tudo isso de forma mais intensa e será impossível resistir ao turbilhão de sentimentos e à intensidade dos encontros que o universo preparou.

Os signos no amor 1 de 12

Veja quais os 4 signos que vão viver paixões intensas em setembro:

Leão

Em primeiro lugar, com Vênus iluminando seu setor afetivo, Leão estará ainda mais magnético e poderá viver paixões intensas em Setembro. Ou seja, seu brilho natural atrai olhares e desperta sentimentos profundos em quem se aproxima. Setembro pode trazer não só novos romances, mas também reacender a chama em relações já existentes, garantindo momentos de pura paixão.

Escorpião

Agora, ninguém lida melhor com paixões intensas do que Escorpião, e este mês será um prato cheio para os nativos. O magnetismo escorpiano estará em alta, atraindo conexões que vão além do físico. Desse modo, encontros profundos podem acontecer, trazendo aquela paixão que mexe com corpo e alma.

Touro

Regido por Vênus, Touro sentirá o coração bater mais forte e se abrir para paixões intensas em Setembro. O desejo de viver algo real e duradouro pode se manifestar, mas de maneira fugaz e imediata. Além disso, paixões que surgem neste período têm tudo para ser quentes e marcantes, capazes de mudar completamente a rotina dos taurinos.

Sagitário

Por fim, sempre em busca de aventuras, Sagitário vai sentir a chama da paixão se acender com força. Setembro traz oportunidades de encontros cheios de química e desejo, que podem transformar simples momentos em histórias inesquecíveis. Prepare-se para viver paixões que mexem com sua liberdade, mas também te fazem sentir vivo e inteiro.