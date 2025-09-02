Acesse sua conta
Alguns signos vão precisar 'segurar a mão' em setembro; veja quais

Segundo previsões, setembro traz eclipses e planetas retrógrados que mexem com o bolso

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 23:15

Corte de gastos / Ilustrativa
Corte de gastos / Ilustrativa Crédito: FreePik

O mês de setembro chega trazendo fortes movimentações astrológicas que prometem impactar diretamente a vida financeira de alguns signos. De acordo com os astrólogos do time de João Bidu logo nos primeiros dias, Saturno retrógrado em Peixes exige mais seriedade e responsabilidade na forma de lidar com compromissos. Pouco depois, no dia 6, é a vez de Urano entrar em movimento retrógrado em Gêmeos, provocando instabilidade e abrindo espaço para transformações inesperadas. Para intensificar ainda mais o período, dois eclipses marcarão o mês: o Lunar em Peixes, no dia 7, e o Solar em Virgem, no dia 21. Segundo previsões, os fenômenos trazem a necessidade de revisar projetos e reestruturar a rotina financeira.

Veja quais signos vão precisar controlar os gastos em setembro:

Áries

Arianjo, você pode até ter sorte em um joguinho ou outra grana inesperada pintando, mas o risco é gastar tudo na mesma velocidade que chega. Já que Vênus passa pela sua Casa 6, o trabalho vai estar rendendo, mas Saturno pede calma e disciplina. Portanto, nada de sair comprando no impulso, ok?

Leão

Leonino, seu bom gosto é impecável, mas o bolso não acompanha o mesmo ritmo. Com Sol, Mercúrio e Vênus circulando pela sua Casa 2, você tende a sentir aquela vontade de comprar coisas caras só para brilhar. Só que Plutão retrógrado alerta: é hora de rever como você se relaciona com dinheiro e aprender a colocar limites. Em vez de parcelar no cartão, que tal pensar no longo prazo?

Virgem

O mês é seu, mas calma aí: organização não é só com agenda e rotina, é também com as finanças. Marte na Casa da Fortuna até o dia 22 traz energia para novos planos, mas também pode empurrar você a gastar com pressa. O Eclipse Solar no seu signo reforça a importância de redefinir prioridades e investir apenas no que faz sentido.

Capricórnio

Capri, você geralmente é expert em cuidar do bolso, mas setembro pode trazer alguns apertos. Isso porque Plutão retrógrado na sua Casa 2 exige que você reavalie gastos e padrões antigos. Se não fizer isso, pode acabar se enrolando mais do que gostaria. Portanto, planeje com calma, adie compras grandes e foque em manter o equilíbrio.

Peixes

Pisciane, Netuno retrógrado na sua Casa 2 já avisa: cuidado com confusões e idealizações sobre dinheiro. Pode pintar a tentação de gastar em coisas desnecessárias ou acreditar em ganhos fáceis. Porém, a verdade é que setembro exige mais cautela. O Eclipse Lunar no seu signo reforça a necessidade de ser realista. Então, se organize e evite colocar fé em promessas milagrosas.

Setembro é um mês de mudanças e reflexões, e quando o assunto é dinheiro, alguns signos precisam redobrar a atenção. Embora os astros possam abrir portas para novas oportunidades, também exigem mais responsabilidade e controle. Então, se o seu signo apareceu aqui, já sabe: segure a empolgação, organize seus gastos e aproveite essa fase para aprender a lidar melhor com o que entra e sai da sua conta.

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu

