ASTROLOGIA

Dinheiro, trabalho e sorte: veja as previsões de setembro para todos os signos

Saiba quem pode receber pix inesperado, fechar parcerias de sucesso e até chance de ganhar na loteria

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07:00

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro já chega daquele jeitinho: cheio de retrógrados, eclipses e movimentações que podem agitar tanto o bolso quanto a carreira de cada signo. Tem sinal de pix inesperado, oportunidade de promoção e até chance de sorte na loteria… Mas também há um alerta para gastos por impulso e revisões importantes na rotina. Quer saber se o seu signo vai faturar, brilhar no trabalho ou precisar segurar a onda? Vem conferir as previsões do mês, feitas pelo astrólogo João Bidu.



Áries

Dinheiro – Tá olhando sua vida financeira e pensando que só a loteria salva? Pois até o dia 19, Vênus na sua 5ª Casa dá aquela ajudinha para testar a sorte e até faturar um extra em jogos. Mas calma na impulsividade! A partir do dia 22, pode pintar um pix surpresa. Além disso, sua garra, motivação e instintos ficam no modo turbo, ajudando a negociar, defender seus interesses e fechar boas parcerias.

Trabalho – Com Sol, Mercúrio e Vênus de rolê pela Casa 6, o ritmo de trabalho acelera, e até quem está sem serviço deve se mexer para se recolocar. O astral favorece trabalhos em grupo, mas Urano retrô na Casa 3 (a partir do dia 6) pede mais atenção ao jeito de se comunicar. Já os eclipses dos dias 7 e 21 pedem revisão de rotina e equilíbrio entre esforço e descanso.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Touro

Dinheiro – Setembro começa trazendo desejo de mais independência financeira. Ideias, estudos e novas fontes de renda entram no radar. Só que, após o dia 6, Urano retrô pode trazer instabilidades, exigindo reavaliação e desapego. Hora de inovar na forma de ganhar e lidar com grana. E quanto à sorte? Vai rolar sinalzinho do universo sim, então vale arriscar.

Trabalho – O mês tende a ser positivo, com facilidade para se dar bem com colegas, evitar tretas e dar conta do recado. Se procura emprego, pode contar com boas indicações. A partir do dia 22, fortes chances de parcerias produtivas. Só cuidado com Plutão retrô na 10ª Casa, que pode trazer mudanças inesperadas e revisões de objetivos.

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Gêmeos

Dinheiro – Sempre sobra mês no fim do salário? Em setembro, Júpiter na sua Casa 2 promete o contrário: prosperidade, conforto e até sobrar grana na conta. Além de ativar sua habilidade para achar boas oportunidades, ainda realça seu dom de pechinchar. E tem mais: Sol, Mercúrio e Marte passam pela Casa da Sorte em momentos diferentes, deixando as apostas favorecidas.

Trabalho – Comunicativo como só você, com Vênus na Casa 3 até dia 19 tende a brilhar em entrevistas, trazer ideias criativas e se destacar em conversas. Depois do dia 22, Marte na Casa 6 aumenta sua disposição e foco para cumprir tarefas. Mas Saturno retrô na Casa 10 e o eclipse do dia 7 pedem que você busque mais equilíbrio entre carreira e vida pessoal.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Câncer

Dinheiro – Até o dia 19, Vênus na sua 2ª Casa favorece ganhos, boas compras e até a chance de transformar talento em renda. Com mais confiança, criatividade e carisma, pode atrair crédito e oportunidades. E se precisa de sorte, Júpiter no seu signo e Marte na 5ª Casa dão aquele empurrãozinho para sua fezinha render.

Trabalho – Sua generosidade e prestatividade ficam em evidência, e mesmo não sendo de falar muito, tende a se expressar com mais clareza. Networking flui, fortalecendo o trabalho em equipe. Mas se espera promoção, atenção: Netuno retrô na Casa 10 pede cautela e revisão de objetivos.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Leão

Dinheiro – Passando tudo no crédito? Pois Sol, Mercúrio e Vênus na Casa 2 ajudam a segurar a onda e a ter mais autocontrole. Os eclipses chegam para repensar prioridades, rever valores e organizar dívidas. Evite riscos e gastos por impulso, mas aproveite para dar um reset nas finanças.

Trabalho – Plutão retrô na Casa das Parcerias pede revisão da forma como você se relaciona no trabalho. Mas com planetas na Casa da Comunicação, a diplomacia fala mais alto, ajudando a se dar bem em entrevistas ou contatos. Se busca emprego, há chance de assinar carteira em breve.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Virgem

Dinheiro – Marte na Casa da Fortuna até o dia 22 traz motivação extra para colocar planos em prática e equilibrar as finanças. Sol e Mercúrio na Casa 2, no fim do mês, trazem conforto e boas oportunidades. Negociações e recursos compartilhados podem vir à tona, mas sua habilidade garante acordos vantajosos.

Trabalho – Com Sol e Mercúrio no seu signo, você estará empenhado e perfeccionista, mas cuidado com críticas em excesso. O Eclipse Solar pode marcar uma virada na forma como deseja ser visto. Já Plutão retrô na Casa 6 e Urano retrô na 10 podem sinalizar mudanças necessárias no trabalho e na carreira.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Libra

Dinheiro – Apostar tudo na sorte? Melhor repensar, pois Plutão retrô na Casa da Sorte não indica ganhos fáceis. Mas, a partir do dia 22, Marte na Casa da Bufunfa traz garra para buscar renda extra e alcançar objetivos financeiros. Só que o dinheiro pode sair tão rápido quanto entrar.

Trabalho – Saturno retrô na Casa 6 no início do mês pode pesar no dia a dia, mas Sol, Mercúrio e Marte no seu signo te motivam a buscar mais harmonia no ambiente de trabalho. O eclipse do dia 7 reforça a importância de cuidar da saúde mental. No fim, Júpiter na Casa 10 promete crescimento e sorte na carreira.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Escorpião

Dinheiro – Setembro pode começar com um pix inesperado, mas depois do dia 6 os imprevistos financeiros batem na porta. Negociações, investimentos e apostas pedem cautela. Nada de cair em promessas de dinheiro rápido. O foco é estabelecer limites e manter os pés no chão.

Trabalho – Vênus na Casa 10 até dia 19 valoriza sua imagem e aumenta as chances de promoção. Depois do dia 22, Marte no seu signo traz carisma e determinação para vencer a concorrência. Mas Netuno retrô na Casa 6 alerta: atenção redobrada para evitar deslizes no serviço.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Sagitário

Dinheiro – Setembro promete ganhos inesperados, apoio de família ou parceiros e até recursos para investir em reformas ou imóveis. Mas Netuno retrô na Casa da Sorte pede cuidado com ilusões e exageros financeiros. Vá com calma.

Trabalho – Sol, Mercúrio e Vênus na Casa 10 trazem empenho e foco para crescer profissionalmente. Pode se candidatar a uma vaga melhor com boas chances de sucesso. Os eclipses despertam desejo de mudanças e redefinição de rumos na carreira.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Capricórnio

Dinheiro – Plutão retrô na Casa 2 pode complicar as finanças, mas também abre chance de rever hábitos e fontes de renda. Vênus até o dia 19 favorece negociações vantajosas.

Trabalho – Aproveite a primeira semana para agir, já que Urano retrô após o dia 6 pode travar mudanças. O mês pede revisão de tarefas e mais eficiência. Com Sol, Mercúrio e Marte no ponto mais alto do mapa, reconhecimento e sucesso vêm na sequência.

Famosos do signo de Capricórnio 1 de 16

Aquário

Dinheiro – Saturno retrô na Casa 2 pode apertar as contas logo no começo do mês, mas também ensina a planejar melhor. Organização será essencial. Já na primeira semana, sorte em apostas pode aparecer.

Trabalho – Júpiter na Casa 6 garante bons resultados, reconhecimento e crescimento no trabalho. Pode até conquistar emprego ou efetivação. No dia 22, Marte na Casa 10 turbina sua determinação para chegar ao topo.

Famosos do signo de Aquário 1 de 16

Peixes

Dinheiro – Netuno retrô na Casa 2 pode trazer confusão com dinheiro, mas Júpiter na Casa da Sorte equilibra, favorecendo ganhos extras em jogos, sorteios e apostas. Há também chance de receber um valor inesperado.

Trabalho – Vênus na Casa 6 até dia 19 realça sua criatividade e confiança no trabalho. Você tende a analisar com mais critério as parcerias, fortalecendo as que realmente têm sintonia com você.