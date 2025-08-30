Acesse sua conta
Dinheiro, trabalho e sorte: veja as previsões de setembro para todos os signos

Saiba quem pode receber pix inesperado, fechar parcerias de sucesso e até chance de ganhar na loteria

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro já chega daquele jeitinho: cheio de retrógrados, eclipses e movimentações que podem agitar tanto o bolso quanto a carreira de cada signo. Tem sinal de pix inesperado, oportunidade de promoção e até chance de sorte na loteria… Mas também há um alerta para gastos por impulso e revisões importantes na rotina. Quer saber se o seu signo vai faturar, brilhar no trabalho ou precisar segurar a onda? Vem conferir as previsões do mês, feitas pelo astrólogo João Bidu.

Áries

Dinheiro – Tá olhando sua vida financeira e pensando que só a loteria salva? Pois até o dia 19, Vênus na sua 5ª Casa dá aquela ajudinha para testar a sorte e até faturar um extra em jogos. Mas calma na impulsividade! A partir do dia 22, pode pintar um pix surpresa. Além disso, sua garra, motivação e instintos ficam no modo turbo, ajudando a negociar, defender seus interesses e fechar boas parcerias.

Trabalho – Com Sol, Mercúrio e Vênus de rolê pela Casa 6, o ritmo de trabalho acelera, e até quem está sem serviço deve se mexer para se recolocar. O astral favorece trabalhos em grupo, mas Urano retrô na Casa 3 (a partir do dia 6) pede mais atenção ao jeito de se comunicar. Já os eclipses dos dias 7 e 21 pedem revisão de rotina e equilíbrio entre esforço e descanso.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro

Dinheiro – Setembro começa trazendo desejo de mais independência financeira. Ideias, estudos e novas fontes de renda entram no radar. Só que, após o dia 6, Urano retrô pode trazer instabilidades, exigindo reavaliação e desapego. Hora de inovar na forma de ganhar e lidar com grana. E quanto à sorte? Vai rolar sinalzinho do universo sim, então vale arriscar.

Trabalho – O mês tende a ser positivo, com facilidade para se dar bem com colegas, evitar tretas e dar conta do recado. Se procura emprego, pode contar com boas indicações. A partir do dia 22, fortes chances de parcerias produtivas. Só cuidado com Plutão retrô na 10ª Casa, que pode trazer mudanças inesperadas e revisões de objetivos.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Gêmeos

Dinheiro – Sempre sobra mês no fim do salário? Em setembro, Júpiter na sua Casa 2 promete o contrário: prosperidade, conforto e até sobrar grana na conta. Além de ativar sua habilidade para achar boas oportunidades, ainda realça seu dom de pechinchar. E tem mais: Sol, Mercúrio e Marte passam pela Casa da Sorte em momentos diferentes, deixando as apostas favorecidas.

Trabalho – Comunicativo como só você, com Vênus na Casa 3 até dia 19 tende a brilhar em entrevistas, trazer ideias criativas e se destacar em conversas. Depois do dia 22, Marte na Casa 6 aumenta sua disposição e foco para cumprir tarefas. Mas Saturno retrô na Casa 10 e o eclipse do dia 7 pedem que você busque mais equilíbrio entre carreira e vida pessoal.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Câncer

Dinheiro – Até o dia 19, Vênus na sua 2ª Casa favorece ganhos, boas compras e até a chance de transformar talento em renda. Com mais confiança, criatividade e carisma, pode atrair crédito e oportunidades. E se precisa de sorte, Júpiter no seu signo e Marte na 5ª Casa dão aquele empurrãozinho para sua fezinha render.

Trabalho – Sua generosidade e prestatividade ficam em evidência, e mesmo não sendo de falar muito, tende a se expressar com mais clareza. Networking flui, fortalecendo o trabalho em equipe. Mas se espera promoção, atenção: Netuno retrô na Casa 10 pede cautela e revisão de objetivos.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Leão

Dinheiro – Passando tudo no crédito? Pois Sol, Mercúrio e Vênus na Casa 2 ajudam a segurar a onda e a ter mais autocontrole. Os eclipses chegam para repensar prioridades, rever valores e organizar dívidas. Evite riscos e gastos por impulso, mas aproveite para dar um reset nas finanças.

Trabalho – Plutão retrô na Casa das Parcerias pede revisão da forma como você se relaciona no trabalho. Mas com planetas na Casa da Comunicação, a diplomacia fala mais alto, ajudando a se dar bem em entrevistas ou contatos. Se busca emprego, há chance de assinar carteira em breve.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Virgem

Dinheiro – Marte na Casa da Fortuna até o dia 22 traz motivação extra para colocar planos em prática e equilibrar as finanças. Sol e Mercúrio na Casa 2, no fim do mês, trazem conforto e boas oportunidades. Negociações e recursos compartilhados podem vir à tona, mas sua habilidade garante acordos vantajosos.

Trabalho – Com Sol e Mercúrio no seu signo, você estará empenhado e perfeccionista, mas cuidado com críticas em excesso. O Eclipse Solar pode marcar uma virada na forma como deseja ser visto. Já Plutão retrô na Casa 6 e Urano retrô na 10 podem sinalizar mudanças necessárias no trabalho e na carreira.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra

Dinheiro – Apostar tudo na sorte? Melhor repensar, pois Plutão retrô na Casa da Sorte não indica ganhos fáceis. Mas, a partir do dia 22, Marte na Casa da Bufunfa traz garra para buscar renda extra e alcançar objetivos financeiros. Só que o dinheiro pode sair tão rápido quanto entrar.

Trabalho – Saturno retrô na Casa 6 no início do mês pode pesar no dia a dia, mas Sol, Mercúrio e Marte no seu signo te motivam a buscar mais harmonia no ambiente de trabalho. O eclipse do dia 7 reforça a importância de cuidar da saúde mental. No fim, Júpiter na Casa 10 promete crescimento e sorte na carreira.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Escorpião

Dinheiro – Setembro pode começar com um pix inesperado, mas depois do dia 6 os imprevistos financeiros batem na porta. Negociações, investimentos e apostas pedem cautela. Nada de cair em promessas de dinheiro rápido. O foco é estabelecer limites e manter os pés no chão.

Trabalho – Vênus na Casa 10 até dia 19 valoriza sua imagem e aumenta as chances de promoção. Depois do dia 22, Marte no seu signo traz carisma e determinação para vencer a concorrência. Mas Netuno retrô na Casa 6 alerta: atenção redobrada para evitar deslizes no serviço.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Sagitário

Dinheiro – Setembro promete ganhos inesperados, apoio de família ou parceiros e até recursos para investir em reformas ou imóveis. Mas Netuno retrô na Casa da Sorte pede cuidado com ilusões e exageros financeiros. Vá com calma.

Trabalho – Sol, Mercúrio e Vênus na Casa 10 trazem empenho e foco para crescer profissionalmente. Pode se candidatar a uma vaga melhor com boas chances de sucesso. Os eclipses despertam desejo de mudanças e redefinição de rumos na carreira.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio

Dinheiro – Plutão retrô na Casa 2 pode complicar as finanças, mas também abre chance de rever hábitos e fontes de renda. Vênus até o dia 19 favorece negociações vantajosas.

Trabalho – Aproveite a primeira semana para agir, já que Urano retrô após o dia 6 pode travar mudanças. O mês pede revisão de tarefas e mais eficiência. Com Sol, Mercúrio e Marte no ponto mais alto do mapa, reconhecimento e sucesso vêm na sequência.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Aquário

Dinheiro – Saturno retrô na Casa 2 pode apertar as contas logo no começo do mês, mas também ensina a planejar melhor. Organização será essencial. Já na primeira semana, sorte em apostas pode aparecer.

Trabalho – Júpiter na Casa 6 garante bons resultados, reconhecimento e crescimento no trabalho. Pode até conquistar emprego ou efetivação. No dia 22, Marte na Casa 10 turbina sua determinação para chegar ao topo.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Peixes

Dinheiro – Netuno retrô na Casa 2 pode trazer confusão com dinheiro, mas Júpiter na Casa da Sorte equilibra, favorecendo ganhos extras em jogos, sorteios e apostas. Há também chance de receber um valor inesperado.

Trabalho – Vênus na Casa 6 até dia 19 realça sua criatividade e confiança no trabalho. Você tende a analisar com mais critério as parcerias, fortalecendo as que realmente têm sintonia com você.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

