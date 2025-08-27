ASTROLOGIA

4 signos vão receber mensagem importante do Universo; veja quais

Descubra se o seu signo está entre os que vão receber uma orientação valiosa nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:39

Signos de ar também podem aguardar surpresas amorosas Crédito: Reprodução | Freepik

Os astros encontram formas sutis - mas muito poderosas - de se comunicar com a gente no dia a dia. Pode ser por meio de sonhos, coincidências, encontros inesperados ou até mesmo aquela sensação repentina que surge do nada. Nesta semana, quatro signos estarão especialmente conectados com essas mensagens e podem receber orientações valiosas para os próximos passos da vida. Veja as previsões do astrólogo João Bidu.

Câncer

Para Câncer, os recados chegam através das emoções. Um sonho marcante ou uma intuição forte pode indicar que é hora de deixar para trás o que já não faz sentido. Confie nos seus sentimentos e siga sua intuição.

Sagitário

Os sagitarianos podem ser surpreendidos com oportunidades inesperadas. Uma conversa ou convite pode abrir novos caminhos e mostrar que chegou o momento de expandir horizontes. A dica é se manter aberto às mensagens que surgirem de repente.

Capricórnio

Já para Capricórnio, os sinais do Universo se manifestam no campo profissional e financeiro. Se algo não estiver andando como deveria, pode ser um aviso para reorganizar prioridades e buscar estratégias diferentes para atingir seus objetivos.

Peixes

Peixes recebe mensagens por meio da espiritualidade e da sensibilidade. Pressentimentos, sinais repetidos ou até números podem mostrar que você está no rumo certo, mesmo que os resultados ainda não estejam visíveis.