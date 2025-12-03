ASTROLOGIA

Esteja atento: Universo envia respostas hoje (3 de dezembro) e 6 signos sentirão isso com mais força

Intuição e clareza emocional estão mais fortes; insights importantes podem guiar decisões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:50

Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

A quarta-feira (03) chega com uma vibração espiritual diferente: a sensação de "entender algo que antes estava nebuloso". A união entre a intuição e o discernimento cria um terreno fértil para insights profundos.

Não é coincidência se você acordou mais reflexivo(a) ou com vontade de reorganizar sua vida, essa energia vem do céu.

Os 6 signos mais conectados hoje

Peixes - Visões internas se transformam em decisões práticas.



Câncer - Sensibilidade guiada por firmeza emocional.

Escorpião - Intuição afiada e menos carregada emocionalmente.

Sagitário - Entendimento sobre caminhos espirituais.

Aquário - Ideias iluminadas e sutis.

Touro - Clareza emocional inesperada.

