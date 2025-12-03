Esteja atento: Universo envia respostas hoje (3 de dezembro) e 6 signos sentirão isso com mais força

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:50
A quarta-feira (03) chega com uma vibração espiritual diferente: a sensação de "entender algo que antes estava nebuloso". A união entre a intuição e o discernimento cria um terreno fértil para insights profundos.
Não é coincidência se você acordou mais reflexivo(a) ou com vontade de reorganizar sua vida, essa energia vem do céu.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Peixes - Visões internas se transformam em decisões práticas.
Câncer - Sensibilidade guiada por firmeza emocional.
Escorpião - Intuição afiada e menos carregada emocionalmente.
O drink que combina com cada signo
Sagitário - Entendimento sobre caminhos espirituais.
Aquário - Ideias iluminadas e sutis.
Touro - Clareza emocional inesperada.