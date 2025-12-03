FRUSTRAÇÃO

Astrid Fontenelle anuncia fim de programa no GNT e desabafa: 'Não tem explicação'

Apresentadora revelou que 'Admiráveis Conselheiras' não foi renovado

Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 21:23

Astrid Fontenelle Crédito: Reproduçao

A apresentadora e jornalista Astrid Fontenelle anunciou nesta terça-feira (2) que o programa "Admiráveis Conselheiras", do GNT, não foi renovado após apenas duas temporadas. Através de um vídeo compartilhado no Instagram, a famosa desabafou sobre o fim da atração na emissora onde trabalha há cerca de 20 anos.

“Eu tenho um comunicado importante e bem sério. Ontem a noite eu fui comunicada pelo GNT que eles não vão renovar o projeto do Admiráveis Conselheiras. É, não vamos ter mais esse projeto, que acho belíssimo, que tenho o maior orgulho de ter criado e que marcou a vida de muita gente, mas sobretudo a minha”, disse Astrid, frustrada com a notícia.

Ao Alô Alô Bahia, ela comentou sobre a decisão do GNT e disse ainda não ter entendido o por quê. “Tem horas que não tem explicação que dê conta, mas também é a vida, o mundo… E assim é a televisão”, declarou.

Astrid ainda falou sobre sua trajetória na TV, iniciada em 1986, com passagens pela TV Gazeta, Manchete, MTV e Band. No GNT, o maior destaque foi como apresentadora do famoso "Saia Justa", que se encerrou no final de 2023.