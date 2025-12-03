Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Astrid Fontenelle anuncia fim de programa no GNT e desabafa: 'Não tem explicação'

Apresentadora revelou que 'Admiráveis Conselheiras' não foi renovado

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 21:23

Astrid Fontenelle
Astrid Fontenelle Crédito: Reproduçao

A apresentadora e jornalista Astrid Fontenelle anunciou nesta terça-feira (2) que o programa "Admiráveis Conselheiras", do GNT, não foi renovado após apenas duas temporadas. Através de um vídeo compartilhado no Instagram, a famosa desabafou sobre o fim da atração na emissora onde trabalha há cerca de 20 anos.

“Eu tenho um comunicado importante e bem sério. Ontem a noite eu fui comunicada pelo GNT que eles não vão renovar o projeto do Admiráveis Conselheiras. É, não vamos ter mais esse projeto, que acho belíssimo, que tenho o maior orgulho de ter criado e que marcou a vida de muita gente, mas sobretudo a minha”, disse Astrid, frustrada com a notícia. 

Astrid Fontenelle

Astrid Fontenelle por Elias Dantas
Astrid Fontenelle e Zeca Camargo por Divulgação
Fausto Franco, Astrid e Gabriel Fontenelle por Lucas Ramos
Astrid Fontenelle tem 63 anos por Divulgação
Astrid Fontenelle por Reproduçao
Astrid Fontenelle se despede do 'Saia Justa' após 11 anos por Reprodução
Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli discutem por causa de festa de São João por Reprodução/GNT
A apresentadora Astrid Fontenelle com Prentice, em seu ateliê por Rrprodução
1 de 8
Astrid Fontenelle por Elias Dantas

LEIA MAIS

Em clube do livro, Astrid Fontenelle e Zeca Camargo misturam leitura, sabores e conversas

Astrid Fontenelle expõe racismo contra filho em resort de luxo: 'Ela só viu a cor da pele'

Astrid Fontenelle rebate declarações problemáticas de Joana Prado e Vitor Belfort: 'Ignorância!'

Astrid Fontenelle admite que ficou chateada e com raiva após saída do Saia Justa

Astrid Fontenelle abre jogo sobre vida sexual aos 63 anos: 'Me tornei uma velha sem vergonha'

Ao Alô Alô Bahia, ela comentou sobre a decisão do GNT e disse ainda não ter entendido o por quê. “Tem horas que não tem explicação que dê conta, mas também é a vida, o mundo… E assim é a televisão”, declarou. 

Astrid ainda falou sobre sua trajetória na TV, iniciada em 1986, com passagens pela TV Gazeta, Manchete, MTV e Band. No GNT, o maior destaque foi como apresentadora do famoso "Saia Justa", que se encerrou no final de 2023. 

Apesar do encerramento do programa, Fontenelle segue com outros projetos, como o Clube do Livro e das Panelas, criado em parceria com Zeca Camargo. Ela também estará na última temporada de Chegadas e Partidas, que vai ao ar a partir de 21 de dezembro, no Fantástico. “Obrigada, e sigamos!', escreveu. 

Leia mais

Imagem - Flávia Saraiva se pronuncia sobre affair com Léo Pereira

Flávia Saraiva se pronuncia sobre affair com Léo Pereira

Imagem - Morto, foragido ou preso? Saiba o desfecho de Jacques em Dona de Mim

Morto, foragido ou preso? Saiba o desfecho de Jacques em Dona de Mim

Imagem - Melody é cortada de música com Anitta após vazamento no 'De Frente com a Blogueirinha'

Melody é cortada de música com Anitta após vazamento no 'De Frente com a Blogueirinha'

Tags:

Globo Gnt Astrid

Mais recentes

Imagem - Confinado em A Fazenda 17, Dudu Camargo já namorou com Barbie Humana, encontrada morta

Confinado em A Fazenda 17, Dudu Camargo já namorou com Barbie Humana, encontrada morta
Imagem - 4 pares de signos vão viver crise pesada no relacionamento em 2026

4 pares de signos vão viver crise pesada no relacionamento em 2026
Imagem - Esteja atento: Universo envia respostas hoje (3 de dezembro) e 6 signos sentirão isso com mais força

Esteja atento: Universo envia respostas hoje (3 de dezembro) e 6 signos sentirão isso com mais força

MAIS LIDAS

Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil
01

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6893, desta quarta-feira (3)
02

Resultado da Quina 6893, desta quarta-feira (3)

Imagem - Resultado da Lotofácil 3553, desta quarta-feira (3)
03

Resultado da Lotofácil 3553, desta quarta-feira (3)

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão
04

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão