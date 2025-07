LIVROS E PANELAS

Em clube do livro, Astrid Fontenelle e Zeca Camargo misturam leitura, sabores e conversas

Dupla cria projeto que une literatura e culinária, com encontros on-line e receitas temáticas

Astrid Fontenelle e Zeca Camargo resolveram transformar suas conversas de cozinha em algo maior. Unindo duas paixões, livros e comida, eles lançaram o Clube do Livro e das Panelas, um projeto que convida o público a explorar histórias e sabores ao mesmo tempo, em encontros mensais com direito a bate-papo, leitura e receitas inspiradas nas obras escolhidas.>

“Eu estava com saudades de reunir um grupinho pra trocar ideias”, conta Astrid, lembrando da atmosfera acolhedora dos encontros com amigos. Já Zeca completa: “A gente já faz isso espontaneamente: na minha casa ou na casa dela, cozinhamos juntos, conversamos; era só uma questão de criar um formato para convidar quem gosta dessas mesmas coisas.”>

Com décadas de experiência no jornalismo e uma amizade longa e sólida, os dois jornalistas agora convidam o público para mergulhar com eles em dez livros escolhidos a dedo. A seleção percorre autores e temas diversos, de países como Egito, Angola, França e Itália, e gira em torno de assuntos que sempre aparecem nas conversas entre os dois. >

Ao final do ano, a ideia é sair do digital e promover um encontro presencial com o público, em um espaço onde será possível conversar e saborear as receitas discutidas ao longo do projeto. “No fundo, a gente vai estar fazendo o que mais gosta, que é encontrar pessoas e descobrir suas histórias”, diz Astrid. Zeca completa: “E mais que isso: conectar essas pessoas e suas histórias.”>