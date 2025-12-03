Márcio Garcia chora ao revelar câncer de cachorro e pede ajuda nas redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 21:47
O ator Márcio Garcia deu um depoimento de partir o coração através das redes sociais nesta quarta-feira (3). O artista revelou que seu ‘pet’ chamado Dogo está com um linfoma maligno, e pediu ajuda dos seguidores.
Márcio Garcia
“Está com os dias contados, parou de comer, tá com um inchaço muito grande no pescoço, e a gente tá aqui vivendo esse drama de tomar a decisão, se a gente tenta fazer a quimioterapia”, desabafou com lágrimas nos olhos ao acariciar o cachorro, que está muito ofegante durante toda a gravação.
Segundo o ator, os veterinários afirmam que a realização da quimioterapia será “muito sofrimento e que não vale a pena”, além do animal ter uma “chance pequena” de vida. “Outros dizem que o melhor é deixar ele partir naturalmente, mas quem tem um filho de quatro patas sabe como é difícil tomar essa decisão, apesar de ter quatro filhos humanos”.
Ao final do vídeo, o ator afirma que o intuito da gravação é saber a opinião de outros tutores, através dos comentários. Além de Dogo, Márcio Garcia também é tutor de Lola, Chico, Max, Mel e Cacau.