Aline Mineiro anuncia fim do namoro com Nizam: 'Ele tem a rotina dele'

A atriz explicou que conversou com o ex-BBB e percebeu que o relacionamento não estava mais alinhado

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:01

Aline Mineiro e Nizam
Aline Mineiro e Nizam Crédito: Reprodução

A atriz e modelo Aline Mineiro revelou nesta quarta-feira (3) que o relacionamento com o ex-BBB e recém ex-peão Nizam Hayek terminou. Ela, que também participou de A Fazenda, em 2021, explicou que os dois decidiram seguir caminhos diferentes, já que as expectativas e rotinas dos dois não estavam alinhadas. Segundo ela, o término aconteceu há alguns dias. 

Aline contou que o namoro começou pouco antes de Nizam entrar em A Fazenda 17” e que grande parte da relação sendo vivida durante o confinamento: “Eu resolvi viver toda essa turbulência com ele enquanto ele tava lá dentro. Foi incrível tudo o que a gente viveu! A gente realmente tem um sentimento muito bonito um pelo outro”, explicou ao portal. 

Nizam Hayek e Aline Mineiro

Aline Mineiro e Nizam por Reprodução
Aline Mineiro e Nizam por Reprodução
Nizam fez comentários relacionados ao corpo de Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Nizam foi eliminado do BBB por Reprodução
Nizam chorou após saída do BBB 24 por Globoplay
Nizam só recebeu 17,4% dos votos para ficar no BBB por Reprodução/TV Globo
Nizam, do BBB 24, revela que infartou aos 28 anos e que nasceu com problema cardíaco por Reprodução
Aline Mineiro é atriz e modelo  por Reprodução
Aline Mineiro por Reprodução
Aline Mineiro participou de A Fazenda por Reprodução
Aline Mineiro por Reprodução
1 de 11
Aline Mineiro e Nizam por Reprodução

Com fim do reality e a convivência, eles perceberam que não estava dando certo ficarem juntos. “Tudo acontecendo, a milhão, e ele tem a rotina dele, eu tenho a minha. Alguns momentos, alguns dias e algumas coisas sobre a convivência, a gente sentou, conversou e viu que não estavam se alinhando. Talvez o meu propósito agora não seja o propósito dele. A gente conversou e entrou em um acordo de que, talvez, no momento, não seria legal continuarmos essa relação de uma forma saudável”, anunciou Aline. 

Aline e Nizam começaram a namorar no início deste ano. Durante a participação do peão no reality show da Record, ele falou diversas vezes sobre a agora ex, a quem chamou de “companheira pra vida” e “amor da minha vida”.

