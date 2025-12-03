Aline Mineiro anuncia fim do namoro com Nizam: 'Ele tem a rotina dele'

CASAL DE EX-PEÕES

A atriz explicou que conversou com o ex-BBB e percebeu que o relacionamento não estava mais alinhado

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:01

A atriz e modelo Aline Mineiro revelou nesta quarta-feira (3) que o relacionamento com o ex-BBB e recém ex-peão Nizam Hayek terminou. Ela, que também participou de A Fazenda, em 2021, explicou que os dois decidiram seguir caminhos diferentes, já que as expectativas e rotinas dos dois não estavam alinhadas. Segundo ela, o término aconteceu há alguns dias.

Aline contou que o namoro começou pouco antes de Nizam entrar em A Fazenda 17” e que grande parte da relação sendo vivida durante o confinamento: “Eu resolvi viver toda essa turbulência com ele enquanto ele tava lá dentro. Foi incrível tudo o que a gente viveu! A gente realmente tem um sentimento muito bonito um pelo outro”, explicou ao portal.

Com fim do reality e a convivência, eles perceberam que não estava dando certo ficarem juntos. “Tudo acontecendo, a milhão, e ele tem a rotina dele, eu tenho a minha. Alguns momentos, alguns dias e algumas coisas sobre a convivência, a gente sentou, conversou e viu que não estavam se alinhando. Talvez o meu propósito agora não seja o propósito dele. A gente conversou e entrou em um acordo de que, talvez, no momento, não seria legal continuarmos essa relação de uma forma saudável”, anunciou Aline.