Ex-BBB Nizam é eliminado de 'A Fazenda 17' em votação expressiva

Resultado da quinta Roça foi anunciado em programa ao vivo nesta quinta-feira (23)

Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 00:00

Nizam foi o quinto eliminado de A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

"A Fazenda 17" terminou para o ex-BBB Nizam Hayek. O peão disputou pela permanência no reality rural com Tamires Assis e Saory Cardoso mas foi o menos votado para ficar, recebendo apenas 18,57% dos votos do público. O resultado veio em uma votação expressiva revelada por Adriana Galisteu como "recorde absoluto da temporada".

Polêmico em sua participação, Nizam fez diversos inimigos na casa e foi considerado "egoísta" pelos demais participantes. Na formação da Roça na última terça (21), ele recebeu 11 votos e ainda foi vetado de fazer a Prova do Fazendeiro para tentar escapar da berlinda.

A decisão dos telespectadores foi anunciada ao vivo na Record na noite desta quinta-feira (23). Agora, os 20 peões que ficaram disputam pelo prêmio de R$2 milhões.

Trajetória exposta

Filho de libaneses, Nizam Hayek nasceu em São Paulo e, atualmente, trabalha como influenciador e produtor de conteúdo. Ele aos 21 anos começou a trabalhar em cruzeiros internacionais, e, com isso, aprendeu a falar três idiomas.

Ao voltar ao Brasil em 2022, Nizam passou por dificuldades financeiras e, em 2024, chegou à fama nacional ao participar do "BBB 24", onde foi o quarto eliminado. Após sair do programa, Nizam viveu um affair com a atriz Letícia Spiller.

Recentemente, Nizam começou a vender conteúdo adulto na internet, para faturar dinheiro com a fama. Colecionador de realitys ele já participou do Big Brother Brasil e do De Férias com o Ex, antes de entrar no programa rural da Record.

Como Nizam foi parar na roça?