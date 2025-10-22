Enquete 'A Fazenda 17': Nizam, Saory e Tamires, quem deve ser eliminado? Vote

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 23:39
A quinta Roça terminou de ser formada! Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tamires Assis estão disputando pela permanência no reality rural da Record "A Fazenda 17". Os roceiros começaram a ser definidos na noite desta terça (21), mas após a Prova do Fazendeiro exibida nesta noite, Michelle Barros se safou, deixando os outros três na berlinda.
A prova exigiu muita agilidade dos peões que precisaram usar triciclos para pegar peças que representavam os ingredientes do polivitamínico Centrum. Cada peça, então, deveria encaixada em uma espécie de pista de "pinball", onde uma bolinha seria soltada ao final para atingir o buraco e inflar um boneco de ar. A jornalista, que vive uma polêmica de traição dentro da sede, foi a mais habilidosa e conquistou o título de Fazendeira pela primeira vez no programa.
Quem está na quinta roça de "A Fazenda 17"
Vencedor da Prova de Fogo, Shia Phoenix foi convocado por Adriane Galisteu para escolher os poderes do lampião. O ator escolheu o branco e o laranja para Michelle Barros.
Na sequência, Matheus Martins fez sua indicação como fazendeiro da semana e mirou em Saory. "Como já foi falado, acho que temos que recalcular muitas coisas. Foi o que eu fiz. Eu tive que trocar meu voto. É uma pessoa que já tivemos vários embates, uma pessoa agressiva.
"Acho que muita gente quer ver esse embate. Por conta das provas, seria o Shia, mas o Brasil vai esperar um pouco, porque hoje quem vai para o banquinho é minha amiga, doutora Saory. Eu me senti traído por uma pessoa que era minha amiga
Depois, Galisteu pediu para Michelle revelar a ordem do pergaminho laranja. "Você deve escolher dois peões da baia, eles também estarão disponíveis para a votação cara a cara", anunciou a jornalista, que escolheu Rayane Figliuzzi e Duda Wedling
Shia, em seguida, revelou o poder branco. "Imunize um peão à votação cara a cara e o outro ao Resta Um", leu o ator. Ele ficou com uma imunidade à votação e imunizou Michelle ao Resta Um.
Nizam foi o alvo da votação da sede. O ex-BBB recebeu 11 votos e foi parar no segundo banquinho. O peão puxou Michelle diretamente da baia. Depois, Tamires sobrou pela Resta Um e conquistou o quarto banquinho. Ela vetou Nizam da Prova do Fazendeiro.
Will votou em Créo
Duda votou em Nizam
Michele votou em Will
Walério votou em Créo
Créo votou em Nizam
Mesquita votou Nizam
Carolina Lekker votou em Tamires Assim
Shia Phoenix votou em Nizam Hayek
Kathy Maravilha votou em Tamires Assis
Wallas Arrais votou em Nizam Hayek
Nizam Hayek votou em Toninho Tornado
Saory Cardoso votou em Nizam Hayek
Fabiano Moraes votou em Nizam Hayek
Martina Sanzi votou em Tamires Assis
Dudu Camargo votou em Nizam Hayek
Duda Wendling votou em Nizam Hayek
Fernando Sampaio votou em Maria Caporusso
Maria Caporusso votou em Toninho Tornado
William Guimarães votou em Creo Kellab
Walério Araújo votou em Creo Kellab
Luiz Otávio Mesquita votou em Nizam Hayek
