Enquete 'A Fazenda 17': Nizam, Saory e Tamires, quem deve ser eliminado? Vote

Os três peões disputam a permanência na sede; Michelle escapou na Prova do Fazendeiro desta quarta (22)

Elis Freire

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 23:39

Nizam, Saory e Tamires estão nas mãos do público Crédito: Reprodução

A quinta Roça terminou de ser formada! Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tamires Assis estão disputando pela permanência no reality rural da Record "A Fazenda 17". Os roceiros começaram a ser definidos na noite desta terça (21), mas após a Prova do Fazendeiro exibida nesta noite, Michelle Barros se safou, deixando os outros três na berlinda.

A prova exigiu muita agilidade dos peões que precisaram usar triciclos para pegar peças que representavam os ingredientes do polivitamínico Centrum. Cada peça, então, deveria encaixada em uma espécie de pista de "pinball", onde uma bolinha seria soltada ao final para atingir o buraco e inflar um boneco de ar. A jornalista, que vive uma polêmica de traição dentro da sede, foi a mais habilidosa e conquistou o título de Fazendeira pela primeira vez no programa.

Como a Roça foi formada?

Vencedor da Prova de Fogo, Shia Phoenix foi convocado por Adriane Galisteu para escolher os poderes do lampião. O ator escolheu o branco e o laranja para Michelle Barros.

Na sequência, Matheus Martins fez sua indicação como fazendeiro da semana e mirou em Saory. "Como já foi falado, acho que temos que recalcular muitas coisas. Foi o que eu fiz. Eu tive que trocar meu voto. É uma pessoa que já tivemos vários embates, uma pessoa agressiva.

"Acho que muita gente quer ver esse embate. Por conta das provas, seria o Shia, mas o Brasil vai esperar um pouco, porque hoje quem vai para o banquinho é minha amiga, doutora Saory. Eu me senti traído por uma pessoa que era minha amiga

Depois, Galisteu pediu para Michelle revelar a ordem do pergaminho laranja. "Você deve escolher dois peões da baia, eles também estarão disponíveis para a votação cara a cara", anunciou a jornalista, que escolheu Rayane Figliuzzi e Duda Wedling

Shia, em seguida, revelou o poder branco. "Imunize um peão à votação cara a cara e o outro ao Resta Um", leu o ator. Ele ficou com uma imunidade à votação e imunizou Michelle ao Resta Um.

Votação da sede

Nizam foi o alvo da votação da sede. O ex-BBB recebeu 11 votos e foi parar no segundo banquinho. O peão puxou Michelle diretamente da baia. Depois, Tamires sobrou pela Resta Um e conquistou o quarto banquinho. Ela vetou Nizam da Prova do Fazendeiro.

Quem votou em quem

Will votou em Créo

Duda votou em Nizam

Michele votou em Will

Walério votou em Créo

Créo votou em Nizam

Mesquita votou Nizam

Carolina Lekker votou em Tamires Assim

Shia Phoenix votou em Nizam Hayek

Kathy Maravilha votou em Tamires Assis

Wallas Arrais votou em Nizam Hayek

Nizam Hayek votou em Toninho Tornado

Saory Cardoso votou em Nizam Hayek

Fabiano Moraes votou em Nizam Hayek

Martina Sanzi votou em Tamires Assis

Dudu Camargo votou em Nizam Hayek

Duda Wendling votou em Nizam Hayek

Fernando Sampaio votou em Maria Caporusso

Maria Caporusso votou em Toninho Tornado

William Guimarães votou em Creo Kellab

Walério Araújo votou em Creo Kellab

Luiz Otávio Mesquita votou em Nizam Hayek