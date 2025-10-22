DEU O PAPO

Angélica comenta polêmica envolvendo o filho e Duda Guerra: 'Brigando por macho'

Apresentadora relembrou situação o rompimento de Benício Huck com sua ex-nora

Elis Freire

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 22:53

Angélica, Benício Huck e Duda Guerra Crédito: Reprodução

Angélica quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo o namoro do filho Benício Huck com a influenciadora Duda Guerra e se mostrou indignada com a situação. Em entrevista ao podcast Menotalks, a apresentadora contou que a repercussão nas redes sociais trouxe sofrimento à família e serviu de alerta sobre os desafios de criar adolescentes em tempos de superexposição digital.

“Quando ele foi exposto à beça, ele sofreu como um adolescente sofreria, e eu, como mãe, sofri por ele e agi como uma mãe à moda antiga, que acolhe, dá conselho”, disse Angélica.

A confusão teve início durante uma viagem de influenciadores a Gramado, quando Duda Guerra e Antonela Braga se desentenderam por ciúmes. Antonela pediu acesso ao “dix”, perfil privado de Benício, e Duda considerou o pedido invasivo. A briga foi exposta nas redes sociais, e internautas chegaram a marcar Angélica pedindo um posicionamento sobre o caso.

Sem esconder a indignação, a apresentadora afirmou que o que mais a chocou não foi o namoro do filho, mas o comportamento das meninas. “Eu fiquei muito indignada, não com o namoro, mas com as meninas brigando por culpa de meninos. O que mais me chocou foram as meninas brigando por um menino que era meu filho, mas não importa. Brigando por culpa de macho!”, desabafou.

Angélica explicou ainda que procura não interferir nos relacionamentos dos filhos, mas reconheceu que o ambiente online torna tudo mais complexo. “Eu nunca impus nada (…). A gente conversa, eles sabem que podem contar com a gente, mas, como qualquer adolescente, estão perdidos com as redes sociais”, contou.