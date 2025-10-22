Diretor da Viradouro define papel de Lore Improta após notícia da gravidez; veja declaração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:55
A dançarina Lore Improta surpreendeu a todos ao anunciar nesta quarta-feira (22) que está grávida do segundo filho com o seu marido e cantor Léo Santana. “Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! Estamos tão felizes!”, celebraram em post onde aparecem ao lado da primeira filha Liz, que segura a ultrassom do novo neném.
A notícia, porém, gerou questionamentos na web em relação a participação dela, que é musa da escola de samba Viradouro, no Carnaval 2026. Isso tudo por que ela ainda estará grávida no período, se adaptando as mudanças do corpo e preparando tudo para a chegada da pequena ou pequeno.
Os coraçõezinhos dos fãs da artista podem ficar tranquilos porque a resposta foi clara. Marcelinho Calil, diretor-executivo da Viradouro, explicou que não conversou com Lore sobre o próximo Carnaval, mas já garantiu que ela seguirá no posto que ocupa desde 2018. “Mas é óbvio que ela continua”, afirmou ele à coluna Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles.
Calil foi o responsável por convidar a baiana para integrar o time de musas da escola, quando a agremiação ainda desfilava na Série A, o antigo Grupo de Acesso. A escola Unidos da Viradouro nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e é muito respeitada por seus desfiles na Sapucaí.