José Loreto assume relacionamento com atriz de ‘Vale Tudo’

Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:50
O ator José Loreto assumiu relacionamento com a também atriz de “Vale Tudo”, Fernanda Marques. O ator compartilhou uma série de fotos com a artista curtindo os dias em Caraíva, distrito de Porto Seguro, na Bahia.
José Loreto
Nos registros, os dois aparecem de mãos dadas e trocando carinhos, oficializando o romance que começou longe dos holofotes. “A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte”, escreveu na legenda da publicação se referindo a canção “Clareou”, conhecida nas vozes de Alexandre Pires e Diogo Nogueira.
Os dois se conheceram nos bastidores do longa “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?”. cinebiografia do cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. José Loreto interpreta Chorão na produção.
No remake de “Vale Tudo”, Fernanda Marque viveu Vera, personagem contratada por Marco Aurélio (Alexandre Nero) para seduzir o filho dele, Tiago (Pedro Waddington), no início da trama. Fernanda Marques tem uma trajetória marcada pela moda, televisão e cinema. A artista iniciou a carreira como modelo ainda adolescente e, aos 14 anos, começou a estudar Teatro. Em 2017, estreou na TV com a série “A Fórmula”, exibida pela TV Globo, e no mesmo ano participou de “Onde Nascem os Fortes”.
No entanto, a atriz ganhou projeção nacional ao interpretar Cecília em “Um Lugar ao Sol”, em 2021. Fernanda também integrou o elenco de “Beleza Fatal”, novela lançada na Max que se tornou um sucesso de audiência.
Fernanda ainda dará a vida a Graziela Gonçalves no filme “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?”cinebiografia do cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. Loreto interpreta Chorão na produção.