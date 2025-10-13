Acesse sua conta
José Loreto assume relacionamento com atriz de ‘Vale Tudo’

Ator compartilhou vários registros ao lado da atriz Fernanda Marques em Caraíva, na Bahia

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:50

Crédito: Reprodução | Instagram

O ator José Loreto assumiu relacionamento com a também atriz de “Vale Tudo”, Fernanda Marques. O ator compartilhou uma série de fotos com a artista curtindo os dias em Caraíva, distrito de Porto Seguro, na Bahia.

