De Giovanna Antonelli à Manuela Dias, Murilo Benício já namorou com várias colegas; confira

Ator já se relacionou com atrizes, autora e jornalista

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 21:35

Ator já se relacionou com várias colegas de trabalho Crédito: Divulgação

No ar em “Três Graças” como o vilão Ferette, Murilo Benício, assim como alguns personagens que interpretou, é um romântico. A prova disso é que o ator se relacionou com várias colegas de trabalho da Globo, até mesmo jornalista.

A fama foi lembrada no programa “Domingão do Huck” no último domingo (19), quando o esposo de Angélica relembrou que o ator já teve relacionamento com várias colegas de trabalho. “Ele tem um longo histórico”, relembrou Huck.

Murilo Benício se relacionou primeiro com Alessandra Negrini. Os dois contracenaram juntos em “Meu Bem Querer”, de 1998, quando já eram um casal e já tinham um filho, Antônio, hoje com 29 anos. Os dois se separaram em 1999 e mantém uma relação de amizade que dura até hoje.

Após a separação, no mesmo ano, ele começou a namorar com Carolina Ferraz, que conheceu quando gravavam a novela “Por Amor”. Os dois interpretavam os irmãos Milena e Leonardo. A relação durou três anos.

No entanto, a relação mais conhecida do ator foi com Giovanna Antonelli, com quem fez par romântico em “O Clone”, em 2011. Os dois assumiram o namoro meses depois do fim das gravações e ficaram juntos até 2005, quando nasceu Pietro, filho do casal.

No ano seguinte, em 2006, o ator começou a namorar com a atriz Guilhermina Guinle, com quem contracenou no remake de “Ti-Ti-Ti”, de 2010, e no filme “Inesquecível”, de 2007. O relacionamento durou cinco anos.

Também em trabalhos em set de gravação, o ator conheceu Débora Falabella, quando contracenaram em “Avenida Brasil”, de 2012, quando teve o relacionamento mais duradouro, durante sete anos. Os dois ficaram juntos até 2019.

Já em 2019, ele não se relacionou com uma colega de cena, mas com uma autora. Ele engatou um relacionamento com a autora Manuela Dias, que escreveu “Amor de Mãe”. O ator fazia parte do elenco, interpretando o empresário Raul Camargo. O relacionamento durou cerca de um ano.