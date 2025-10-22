Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De Giovanna Antonelli à Manuela Dias, Murilo Benício já namorou com várias colegas; confira

Ator já se relacionou com atrizes, autora e jornalista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 21:35

Ator já se relacionou com várias colegas de trabalho
Ator já se relacionou com várias colegas de trabalho Crédito: Divulgação

No ar em “Três Graças” como o vilão Ferette, Murilo Benício, assim como alguns personagens que interpretou, é um romântico. A prova disso é que o ator se relacionou com várias colegas de trabalho da Globo, até mesmo jornalista.

Leia mais

Imagem - Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Imagem - Luciano Huck faz comentário constrangedor e gera desconforto entre Grazi Massafera e Murilo Benício

Luciano Huck faz comentário constrangedor e gera desconforto entre Grazi Massafera e Murilo Benício

Imagem - Murilo Benício faz revelação sobre término com Giovanna Antonelli: 'Conturbado'

Murilo Benício faz revelação sobre término com Giovanna Antonelli: 'Conturbado'

A fama foi lembrada no programa “Domingão do Huck” no último domingo (19), quando o esposo de Angélica relembrou que o ator já teve relacionamento com várias colegas de trabalho. “Ele tem um longo histórico”, relembrou Huck.

Murilo Benício se relacionou primeiro com Alessandra Negrini. Os dois contracenaram juntos em “Meu Bem Querer”, de 1998, quando já eram um casal e já tinham um filho, Antônio, hoje com 29 anos. Os dois se separaram em 1999 e mantém uma relação de amizade que dura até hoje.

Após a separação, no mesmo ano, ele começou a namorar com Carolina Ferraz, que conheceu quando gravavam a novela “Por Amor”. Os dois interpretavam os irmãos Milena e Leonardo. A relação durou três anos.

Relacionamentos de Murilo Benício

Murilo Benício e Carolina Ferraz contracenaram juntos por Reprodução | Globo
Ator também já namorou com Guilhermina Guinle por Reprodução
Ator teve relacionamento com autora do remake de 'Vale Tudo' por Reprodução
1 de 3
Murilo Benício e Carolina Ferraz contracenaram juntos por Reprodução | Globo

No entanto, a relação mais conhecida do ator foi com Giovanna Antonelli, com quem fez par romântico em “O Clone”, em 2011. Os dois assumiram o namoro meses depois do fim das gravações e ficaram juntos até 2005, quando nasceu Pietro, filho do casal.

No ano seguinte, em 2006, o ator começou a namorar com a atriz Guilhermina Guinle, com quem contracenou no remake de “Ti-Ti-Ti”, de 2010, e no filme “Inesquecível”, de 2007. O relacionamento durou cinco anos.

Também em trabalhos em set de gravação, o ator conheceu Débora Falabella, quando contracenaram em “Avenida Brasil”, de 2012, quando teve o relacionamento mais duradouro, durante sete anos. Os dois ficaram juntos até 2019.

Já em 2019, ele não se relacionou com uma colega de cena, mas com uma autora. Ele engatou um relacionamento com a autora Manuela Dias, que escreveu “Amor de Mãe”. O ator fazia parte do elenco, interpretando o empresário Raul Camargo. O relacionamento durou cerca de um ano.

Recentemente, Murilo namorou com a jornalista Cecília Malan, correspondente da TV Globo, em Londres, no entanto, em entrevista ao programa de Angélica, exibido no TNT, o ator disse que está solteiro.

Leia mais

Imagem - 11 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween

11 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween

Imagem - Entenda o perigo do consumo excessivo de açúcar

Entenda o perigo do consumo excessivo de açúcar

Imagem - 3 benefícios da suplementação para animais idosos

3 benefícios da suplementação para animais idosos

Mais recentes

Imagem - Diretor da Viradouro define papel de Lore Improta após notícia da gravidez; veja declaração

Diretor da Viradouro define papel de Lore Improta após notícia da gravidez; veja declaração
Imagem - Maraisa anuncia término de noivado com Fernando Mocó: ‘Não estou bem’

Maraisa anuncia término de noivado com Fernando Mocó: ‘Não estou bem’
Imagem - 'Cabra berrando': a história que abalou Shakira antes da fama mundial

'Cabra berrando': a história que abalou Shakira antes da fama mundial

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada