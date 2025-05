DEU DETALHES

Murilo Benício faz revelação sobre término com Giovanna Antonelli: 'Conturbado'

Ator recordou o fim do casamento de três anos com a atriz

Murilo também destacou a importância de manter uma boa relação com a Giovanna, algo que era essencial por causa do filho deles, Pietro. "Uma psicóloga falou: 'se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor'. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então principalmente com quem você tem filho, tem que fazer uma força [para se dar bem]".>