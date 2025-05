SUFOCO

Patrícia Poeta passa perrengue ao vivo no Encontro: 'Vou cair aqui'

Apresentadora divertiu o público ao explicar o que aconteceu

Patrícia Poeta passou por um perrengue ao vivo enquanto apresentava o "Encontro", na Globo, nesta sexta-feira (30). A jornalista precisou trocar o sapato quando já estava no ar após entrar no estúdio com um calçado folgado. Ela divertiu o público ao contar os bastidores do que aconteceu.>