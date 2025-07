PÃO QUENTINHO A TODA HORA

Padeiro compartilha segredo de como conservar o pão fresco por mais tempo em casa

Nada de saco plástico: veja o que recomenda um padeiro holandês para manter a crocância do pão

Agência Correio

Publicado em 18 de julho de 2025 às 05:02

Com truques simples, você evita que o pão amanheça duro e sem sabor Crédito: Freepik

Sabe aquele pão que você compra crocante na padaria, mas que no dia seguinte está duro e sem graça? O problema pode estar na forma como você o armazena. >

Segundo o padeiro holandês Joost Arijs, o saco plástico, comum nas padarias, é um dos maiores vilões da conservação do pão fresco. >

A boa notícia é que, com algumas mudanças simples no jeito de guardar o pão, é possível prolongar sua textura crocante e evitar o mofo. Veja as dicas e escolha a que melhor se adapta à sua rotina. >

O erro mais comum: usar saco plástico

De acordo com o padeiro Joost Arijs, armazenar o pão em sacos plásticos é um dos principais erros. O plástico retém a umidade e aumenta as chances do alimento mofar. Além disso, o ambiente abafado tira a crocância da casca e deixa o miolo mais pesado. >

A recomendação de Arijs é simples: substitua o saco plástico por um saco de papel. Esse material permite que o pão respire, mantendo a casquinha crocante e diminuindo a umidade ao redor. É uma solução prática e muito mais eficiente para quem consome o pão em até dois dias. >

Outras formas de conservar o pão

Se você quer garantir pão fresco por mais tempo ou não tem saco de papel em casa, confira outros métodos eficientes: >

Papel manteiga >

Muito usado em confeitarias, o papel manteiga cria um bom equilíbrio entre umidade e ventilação, o que ajuda a conservar a crocância do pão sem deixá-lo seco demais.>

Cera de abelha>

Papel ou pano tratados com cera de abelha funcionam como alternativa ecológica e reutilizável. Eles oferecem a mesma proteção do papel manteiga, mas com a vantagem de serem sustentáveis.>

Caixa de pão>

Um item clássico, mas pouco usado hoje em dia, a caixa de pão ainda é uma ótima aliada. Ela permite a circulação de ar e protege contra o ressecamento.>

Congelar o pão>

Se você não pretende consumir o pão nos próximos dias, a dica é embrulhá-lo bem e levá-lo ao congelador. Dessa forma, ele mantém a textura e o sabor por muito mais tempo.>