Maria Cândida revela ter sofrido assédio em reality da Record: 'Chorei como uma imbecil'

Jornalista diz ter se arrependido de participar do Aprendiz Celebridades, comandado por Roberto Justus: 'Pior coisa que fiz'

Maria Cândida disse ter detestado participar do reality show Aprendiz Celebridades (2014), comandado por Roberto Justus, na Record. A jornalista falou que aceitou o convite por falta de outras oportunidades na TV, mas revelou que sofreu assédio enquanto fazia uma das provas do programa e não recebeu apoio da produção.>

Ela acabou eliminada da competição após fracassar na missão de vender algo a um transeunte. Maria Cândida disse que sofreu assédio neste momento do reality. "Acho que cortaram, mas falei que o cara estava me assediando. Me senti extremamente desconfortável. [Mas] me mandaram embora. [Disseram que] tive uma oportunidade [de vender para o assediador] e não soube aproveitar. Chorei como uma imbecil, porque estava emocionalmente abalada".>