MÚSICA

As músicas mais tocadas de Marília Mendonça desde sua morte; veja ranking

Músicas de Marília Mendonça seguem entre as mais executadas do Brasil mesmo após sua morte, segundo dados do Ecad

Heider Sacramento

Publicado em 18 de julho de 2025 às 10:40

Marília Mendonça Crédito: Divulgação

Mesmo após quase três anos de sua morte, Marília Mendonça continua sendo uma das artistas mais tocadas no Brasil. A cantora, que morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo em Minas Gerais, teria completado 30 anos no dia 22 de julho. Seu nome voltou a circular com força na mídia nos últimos dias por conta da disputa judicial pela guarda do filho, Léo, entre a mãe da artista, Ruth Dias, e o cantor Murilo Huff. Mas é a força de sua obra que permanece no topo das paradas. >

Segundo dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Marília possui 349 composições e 520 gravações registradas. Desde sua morte, essas canções seguem entre as mais executadas do país. O destaque vai para “Todo Mundo Menos Você”, em parceria com Maiara e Maraisa, que lidera o ranking das músicas mais tocadas nos últimos quatro anos.>

Marília Mendonça, Murilo Huff, Léo e Dona Ruth 1 de 8

A dupla sertaneja formada pelas amigas da cantora também é responsável pelo maior número de regravações de suas músicas: são 62 no total. O levantamento reforça o impacto duradouro do trabalho da artista, cujo repertório continua influenciando o cenário da música sertaneja.>

Ranking das 10 músicas mais tocadas de Marília Mendonça desde sua morte:

Todo Mundo Menos Você – Marília Mendonça / Maiara / Maraísa >

Presepada – Marília Mendonça / Maraísa>

Troca de Calçada – Marília Mendonça / Vitor / Juliano Tchula>

Infiel – Marília Mendonça>

A Flor e o Beija-Flor – Marília Mendonça / Juliano Tchula>

De Quem É a Culpa – Marília Mendonça / Juliano Tchula>

Até Você Voltar – Marília Mendonça / Juliano Tchula>

Quero Você do Jeito que Quiser – Maiara / Marília Mendonça / Maraísa>

Faça Ela Feliz – Marília Mendonça / Maraísa / Daniel Rangel / Juliano Tchula>

Top 5 das músicas de Marília Mendonça mais regravadas:

O Que Falta em Você Sou Eu – Marília Mendonça / Del Vecchio / Juliano Tchula / Frederico Nunes >

Infiel – Marília Mendonça>

Até Você Voltar – Marília Mendonça / Juliano Tchula>

Faça Ela Feliz – Marília Mendonça / Maraísa / Daniel Rangel / Juliano Tchula>