RELAÇÃO APIMENTADA

Pedro Scooby revela coleção de brinquedos eróticos: 'Algemas, chicote, negócio que amarra'

Surfista deu detalhes sobre a vida íntima com a esposa, Cíntia Dicker

Pedro Scooby e a esposa, Cíntia Dicker, têm o sonho de montar em casa um quarto próprio para sexo, como o do filme "50 Tons de Cinza". Em entrevista ao canal do YouTube de Fernanda Gentil, o surfista compartilhou vários detalhes íntimos da vida do casal e revelou que os dois colecionam diversos tipos de brinquedos eróticos.>