Netinho volta a cantar após se curar de câncer: 'Primeiro ensaio'

Curado de um linfoma raro, baiano celebrou conquista, mas expôs algumas limitações

Elis Freire

Publicado em 18 de julho de 2025 às 18:50

Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital Crédito: Reprodução

Aos poucos Netinho está voltando a sua rotina normal. Curado de um câncer raro no sistema linfático, chamado de linfoma, o cantor mostrou nesta sexta-feira (18) que já está soltando a voz com a banda nos estúdio, depois de meses sem cantar. O artista ficou internado em hospital de Salvador durante 5 meses para passar por sessões de quimioterapia. >

Netinho comemorou a conquista, mas disse que a voz ainda está se recuperando. “BOM DIA! Foi ontem à tarde o primeiro ensaio com minha banda depois de 5 meses sem cantar”, disse o artista, explicando que ainda está enfrentando rouquidão e inflamação nas cordas vocais. >

“[Estou] Recuperando meu tônus muscular de antes da quimioterapia. Como as cordas vocais são músculos, ainda não tenho a potência de voz que tinha antes do tratamento pois toda a musculatura do corpo sofre com a quimioterapia. Logo terei!”, ressaltou.>

Ele detalhou ainda os impactos da internação no seu instrumento de trabalho: “Minha voz ainda está com rouquidão por causa do ar condicionado muito gelado da semi-UTI onde fiquei 5 meses. Aos poucos essa rouquidão está indo embora”.>

Mesmo com as dificuldades, Netinho celebrou o retorno aos ensaios e disse que estava com saudades. “Que saudade eu estava sentindo dos ensaios. VAMOS QUE VAMOS NO TEMPO DE DEUS!”, finalizou em postagem no Instagram>

Remissão do câncer

Netinho anunciou a cura do seu câncer em junho. “No exame PET/CT que eu fiz nessa sexta-feira, 6 JAN 2025, não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado”, explicou, animado.>