'Eu nunca pedi a Deus por zonas de conforto', diz Netinho após anunciar remissão de câncer

Cantor comemora que última sessão de quimioterapia será no dia do aniversário dele, 12 de julho

Osmar Marrom Martins

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:07

Netinho Crédito: Divulgação

CORREIO - Que lição você tira na vida profissional e pessoal da cura desse câncer?

NETINHO - Marrom, aprendi desde cedo a encarar tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional como minha vida. Mesmo sabendo diferenciá-las nos seus múltiplos aspectos, sempre as vi como minha vida. Então, a minha resposta à sua pergunta é única para as minhas vidas pessoal e profissional que considero, ambas, minha vida. Eu nunca pedi a Deus por zonas de conforto. Desde a morte do meu pai, quando eu tinha apenas nove anos de idade, época quando eu sofri muito, entendi que as dificuldades da vida tinham um gigantesco potencial para ensinar. Como a morte do meu pai, uma tragédia na minha vida na época, me obrigou a encarar o fato de que eu, muito jovem, passei a ser o homem da minha família, composta por minha mãe e quatro irmãs. Descobri que as dificuldades me ensinariam por toda a minha vida. >

Como sou cristão e acredito que “Deus não dá fardos para aqueles que não conseguem carregá-los”, passei a pedir a Deus que me enviasse dificuldades durante a minha vida que pudessem me fazer evoluir mentalmente como homem aqui na terra e como espírito. E assim aconteceu e vem acontecendo. Então, o aparecimento do câncer em mim às vésperas do carnaval 2025 que me fez cancelar seis apresentações que eu já estava comprometido a fazer, foi, para mim, mais uma “Estrada de Sal” que eu deveria atravessar assim como foram os 12 meses de internação no Hospital Sirio-Libanês SP em 2013 e 2014 quando apareceu em mim algo que demorou para encontrarem um diagnóstico, e por isso, o que me curou foi um tratamento médico empírico que foi experimentado em mim e deu certo. >

Na sexta-feira passada, 6 de junho de 2025, um exame PET-CT mostrou que já não há qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Atravessei essa nova “Estrada de Sal” com muita fé, paciência, disciplina, muita positividade e gratidão a Deus. Tudo deu certo graças a Deus, que me guiou e guiou toda a equipe médica que cuidou de mim. >

CORREIO - Em algum momento, no auge da doença, você pensou em desistir alguma vez?>

NETINHO - Não. Encarei tudo com muita positividade, muito bom humor e com a certeza de que logo estaria livre de todo o mal. Sou estudante e amante da Física Quântica e acredito em coisas muito luminosas que ela afirma: “Você é aquilo que acredita ser” e “Você, sua mente, cria a sua realidade!”. Da mesma forma, Jesus Cristo disse: “não fui eu quem te curou, foi você!”. Pra mim, é tudo uma questão de fé. E fé não se compra num mercado nem em lugar algum aqui na terra. Ou você a tem ou não. Eu tenho e muita! Então sempre me vi saudável, alegre, bem humorado e tranquilo. E tudo aconteceu assim. >

CORREIO - Agora, livre dessa doença, você pretende retomar a carreira imediatamente, ou vai esperar mais um pouco?>

NETINHO - Mas claro! Vou cantar até ir daqui. Cantar é a minha vida. É o que mais gosto de fazer. E tive e tenho a sorte de conseguir emocionar positivamente milhões de pessoas com as músicas que escolhi e escolho pra gravar; com meus shows que crio, dirijo e produzo; com o meu carisma e com o amor imenso que sinto por meus fãs. Acabada a Quimioterapia no dia 12 de julho de 2025, coincidentemente o dia do meu aniversario, haverá o período de reabilitação, pois a quimioterapia debilita apesar de eu ter sido afetado minimamente por ela; o período de volta à musculação e demais atividades físicas, essas coisas em paralelo à criação do meu novo show e demais atividades profissionais. >

CORREIO - Crítico contumaz da atual cena axé, você vai continuar atuando nessa cena ou pretende dar um novo rumo à sua carreira?>

NETINHO - Retificando a sua afirmação, sou um crítico à música como um todo e desde 2012, quando percebi o seu estado lastimável. Sou antigo, do tempo quando música era música. Sou um cantor que canta de tudo que gosto, independente do estilo. Só gravo e canto aquilo que me faz bem e que faz bem aos que me ouvem. Em todos os discos, LPs, CDs e DVDs, que já gravei, há diversos estilos musicais. Apesar disso, sou um cantor de Axé Music original e seguirei assim até o fim da minha vida, apesar de cantar o que eu quero cantar como por exemplo o ritmo forró no show especial/projeto que escrevi no ano passado 2024 “Tributo a Luiz Gonzaga e ao Forró”, apenas para o período junino em todos os anos e, em paralelo, com o meu show normal de Axé Music que não para nunca. Idem o CD autoral e POP “Outra Versão” que lancei em 2005. Me sinto capaz e livre para fazer isso quando desejo. >

Netinho antes da doença Crédito: Divulgação

CORREIO - Qual a importância e participação de fãs, amigos e familiares quando você estava enfermo?>

NETINHO - Total. Preciso aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os meus queridos fãs que me seguiram e me seguem nas minhas redes sociais e que me enviaram e seguem me enviando comentários luminosos e positivos em cada postagem em vídeo e texto que venha fazendo diariamente nas minhas redes sociais desde que adoeci nas vésperas desse carnaval 2025. Agradeço também aos meus familiares amados que vêm me acompanhando por mensagens de Zap desde o início desse processo. E a todos os amigos que sempre estiveram ao meu lado e seguem assim. Minhas rede sociais são: Instagram @netinhooficialbrasileiro, Facebook NetinhoOficial e X (ex-Twitter) @NETINHOOFICIAL3. E o meu site é netinho.com.br .>

CORREIO- Por ser uma pessoa franca de opinião própria, você conquistou muitos fãs e também muitos desafetos. Como você lida com esses extremos?>

NETINHO - De forma muito simples: ficam comigo e têm minha total atenção tudo aquilo e todos aqueles que me fazem bem. Mantenho distante de mim e têm minha total indiferença tudo aquilo e todos aqueles que não me fazem bem. Não guardo quaisquer rancores ou sentimentos ruins em mim, perdoo tudo e todos que já me fizeram ou desejaram mal, mas daqueles e daquilo que não me fazem bem mantenho total distância e indiferença. >

CORREIO - Quais seus próximos projetos?>

NETINHO - Aqueles desejos e projetos futuros que ninguém sabe, ninguém estraga. Eles virão! >

CORREIO - Você declarou que não tem interesse em tocar no Carnaval de Salvador. Alguns fãs reclamam dessa sua decisão. Você pensa em rever tal posição?>

NETINHO - Marrom, esse fato da minha vida já esclareci inúmeras vezes nas minhas redes sociais desde que aconteceu e está consumado. Quem leu, leu e quem quiser saber meus verdadeiros motivos para tal decisão procura nas minhas redes sociais. Não vou mais ficar me repetindo sobre isso. No ano passado, 2024, como relatei em minhas redes sociais, aconteceu o seguinte: por ver que muitos fãs meus de Salvador e de todo canto vinham pedindo que eu voltasse a me apresentar no Carnaval de Salvador, fui, através do meu amigo João Roma, na Saltur e conversei com Marcio Sampaio que me recebeu muito bem. >

Perguntei a ele se haveria a possibilidade de eu puxar um trio elétrico no circuito Campo Grande/Av. Sete/Rua Carlos Gomes até o Quartel dos Aflitos como fiz incontáveis vezes no passado. Lhe disse que eu não cobraria cachê pra mim, apenas pagariam banda e equipe. Seria um presente meu para meus fãs de Salvador, para Salvador e para a Bahia. Eu só tinha dois dias livres naquele Carnaval porque até aquele momento eu já havia fechado três apresentações pelo Brasil. Ele me respondeu que, infelizmente, para aqueles dois dias que eu ainda tinha livres, não haveria possibilidade. Então eu agradeci e fechei apresentações nos dois dias livres que eu tinha. Fiz cinco apresentações pelo Brasil no Carnaval 2024.>

CORREIO - Quem são os ídolos de Netinho?>

NETINHO - Falando em ídolos musicais, muitos ídolos que eu tive na minha adolescência não existem mais em mim há algum tempo desde quando acordei para determinadas coisas da vida. Mantive os ídolos Queen e Freddie Mercury, Michael Jackson, Sade, The Police, citando apenas os principais. >

CORREIO - O que difere o Ernesto do Netinho?>

NETINHO - Antes de responder essa pergunta, te agradeço meu amigo Marrom por essa entrevista e digo publicamente que você é um querido que confio e gosto muito.>