Netinho de Paula recorda namoro com Taís Araújo: 'Foi maravilhoso, ficamos juntos por quatro anos'

O cantor se relacionou com a atriz nos anos 90

Elis Freire

Publicado em 29 de abril de 2025 às 18:50

Netinho de Paula e Taís Araújo Crédito: Reprodução

Um dos grandes nomes do pagode nos anos 1990, Netinho de Paula relembrou seu relacionamento com a atriz Taís Araújo, com quem viveu um romance por quatro anos. Segundo o cantor, tudo começou com uma amizade e a admiração mútua logo se transformou em algo mais. >

“Ela é maravilhosa. Uma ótima atriz, uma amiga querida”, disse Netinho, ao contar como os dois se aproximaram em entrevista ao podcast "Papagaio Falante". O encontro aconteceu por meio de amigos em comum que integravam o elenco da novela Xica da Silva, da extinta TV Manchete, na época em que Taís vivia o auge do sucesso com a personagem principal. “Ela curtia muito o Negritude Junior. Zezé Motta, Adriane Galisteu e Leci Brandão faziam parte do elenco e conheciam o grupo. E ela dizia: ‘Adoro o Netinho cantando’”, relembrou.>

Apesar do fim da relação, Netinho garantiu que o carinho e a admiração permanecem. “Começamos com uma amizade e ficamos juntos durante quatro anos. Foi maravilhoso. A Taís é querida demais. Hoje está bem casada com o Lázaro, com filhos lindíssimos, e está arrebentando na novela [Vale Tudo], da Globo. É um orgulho para todos nós”, disse no programa.>