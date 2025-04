SAUDADE

'Vontade de cavar até ele abrir o chão e sair de lá', desabafa mãe de MC Kevin ao visitar túmulo do filho

Funkeiro morreu tragicamente em 2021 ao cair do 5º andar de hotel

Elis Freire

Publicado em 29 de abril de 2025 às 17:15

Valquíria Nascimento e MC Kevin Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Nesta terça-feira (29), dia em que MC Kevin completaria 27 anos, Valquíria Nascimento, mãe do funkeiro, fez um emocionante desabafo nas redes sociais. Após visitar o túmulo do filho, que morreu tragicamente em 2021, ela compartilhou com seus seguidores a dor que ainda sente com a perda. >

"Vir ao cemitério, para mim, é matar a saudade. Dá vontade de cavar, cavar, cavar até ele sair de lá e dizer: 'Mãe, tô aqui, me leve embora'. É uma sensação de impotência", desabafou. Emocionada, Valquíria disse que não acredita quando ouve que o tempo cura a dor: "Todo mundo fala que vai passar, que Deus sabe de todas as coisas. Não vai passar".>

No vídeo publicado em seu Instagram, ela contou que foi até o local para parabenizar o filho e reafirmar seu amor. “Vim aqui dar os parabéns pra ele, dizer que o amo, que estou com muita saudade. Que está tudo bem aqui, eu estou bem, os irmãos dele estão bem, a filha dele está bem. E eu vou cuidar deles até o último dia da minha vida”, disse.>

Além da homenagem pessoal, Valquíria agradeceu o carinho dos fãs que também passaram pelo cemitério. “Quero agradecer aos fãs que vieram, que trouxeram flores, deixaram cartinhas, coroas. O pessoal do cemitério disse que muita gente veio. Obrigada a todos que tiraram um tempo ontem e hoje”, completou.>

Relembre o caso

MC Kevin, nascido Kevin Nascimento Bueno, morreu no dia 16 de maio de 2021, aos 23 anos, após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cantor, que estava hospedado com a esposa, a advogada Deolane Bezerra, sofreu traumatismo craniano e faleceu ainda no local. A notícia gerou enorme comoção nas redes sociais e na imprensa.>