Camila Pitanga explica por que não usa botox e revela técnicas para uma pele bonita

Atriz contou que utiliza técnicas de beleza não invasivas

Elis Freire

Publicado em 28 de abril de 2025 às 16:44

Camila Pitanga com 'Lola' em 'Beleza Fatal' Crédito: Reprodução

Após viver ‘Lola’ em ‘Beleza Fatal’, vilã que traz discussões sobre a busca pela perfeição estética, Camila Pitanga revelou quais procedimentos faz no dia a dia para manter a beleza da pele aos 47 anos. Sem nunca ter recorrido ao botox, ou qualquer intervenção mais invasiva, a atriz contou que prefere tratamentos que estimulam a produção natural de colágeno, como lasers, bioestimuladores e radiofrequência. >

A decisão por não usar preenchimento, segundo ela, está relacionada à sua profissão. Camila defendeu ainda que esses procedimentos agem de dentro para fora. "Acredito que, no meu trabalho, as marcas no rosto fazem parte. Nunca fiz preenchimento. Prefiro os procedimentos que estimulam o colágeno, porque eles trabalham de dentro para fora", revelou em entrevista ao “Pod Delas”.>

A atriz também refletiu sobre outros cuidados importantes para se manter bonita e saudável. "Não adianta gastar milhões, porque é caro, se você não cuidar do seu sono, da alimentação. Você vai gastar, ter um efeito por um tempo, mas isso não se sustenta", disse Camila. "Eu não sou patrulha de ninguém, e mais do que isso, também não quero ficar presa. Sou eu, com 47 anos, se eu quiser fazer alguma coisa vou lá e faço e ninguém vai me encher o saco", ponderou. >