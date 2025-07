ABUSIVO

CEO flagrado com amante em show do Coldplay é acusado de assédio moral por ex-funcionários

Andy Byron teria histórico de comportamento tóxico na empresa, segundo ex-colegas ouvidos pelo New York Post

Fernanda Varela

Publicado em 18 de julho de 2025 às 17:00

Andy Byron Crédito: Reprodução

O que era para ser só um show musical virou um show de horrores na vida de Andy Byron. O CEO da empresa de tecnologia Astronomer foi flagrado com sua amante, Kristin Cabot, chefe de Recursos Humanos da companhia, em um show do Coldplay. Os dois, que são casados com outras pessoas, estavam abraçadinhos quando foram flagrados em clima de romance pela câmera do beijo. >

Segundo o jornal New York Post, ex-funcionários da empresa afirmam que Byron já foi acusado de assédio moral e mantinha uma postura autoritária no ambiente de trabalho. Um antigo colega ouvido pela publicação disse que o executivo era considerado um chefe tóxico, e que muitos ex-funcionários encararam a repercussão do vídeo como um tipo de “castigo merecido”.>

“Os grupos de mensagens e as correntes de ex-funcionários estão tipo...todo mundo está rindo muito e curtindo muito o que aconteceu e a exposição dele”, relatou a fonte ao jornal.>

A cena que expôs os dois aconteceu durante a tradicional câmera do beijo do evento, que foca casais na plateia para incentivá-los a trocarem beijos. A imagem do momento viralizou, e dias depois a esposa de Byron retirou o sobrenome do marido das redes sociais e desativou seus perfis.>

Andy Byron assumiu o comando da Astronomer em 2023. Antes disso, ocupou cargos de liderança em outras empresas de tecnologia com foco em soluções corporativas e desenvolvimento de equipes.>