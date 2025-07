CELEBRIDADES

Camila Loures vira meme ao anunciar fim de amizade de 12 anos: 'Parece término de namoro'

Influenciadora dividiu a web ao publicar vídeo chorando ao anunciar rompimento com o melhor amigo

Camila Loures movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (17) ao publicar um vídeo chorando ao lado do amigo Jean Philipe, anunciando o fim de uma amizade que durava 12 anos. O conteúdo, que dura pouco mais de dois minutos, rapidamente viralizou e virou assunto entre os internautas; dividindo opiniões, críticas e muitas piadas. >

Jean também participa do vídeo e, visivelmente abatido, concorda com a decisão de se afastarem. “A gente percebeu que não dá mais pra manter a intensidade que existia antes”, diz ele. A dupla garante que o rompimento foi uma escolha mútua para preservar outras áreas da vida de cada um.>

Apesar do tom sério da publicação, muitos internautas encararam a situação com ironia. Comentários como “Anunciar término de amizade é novo pra mim, mico demais” e “Sofri mais do que no fim de Fátima Bernardes e William Bonner” tomaram conta do X (antigo Twitter), onde o vídeo rapidamente entrou para os assuntos mais comentados.>