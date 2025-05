SUSTO

Camila Loures tem voo cancelado após ataque com míssil próximo ao aeroporto de Tel Aviv

Influenciadora relatou nas redes sociais o momento de tensão e frustração

Segundo Camila, a viagem faria parte de uma caravana com propósito religioso, que também decidiu suspender o deslocamento diante do ataque. “Hoje era minha viagem para Israel, eu já estou aqui no aeroporto, tudo certo, tudo pronto, mas hoje de manhã caiu um míssil perto do aeroporto”, afirmou a influenciadora em vídeo publicado nos stories do Instagram.>